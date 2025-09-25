“Belén”, la película de Dolores Fonzi fue elegida para competir por los premios de la Academia de Hollywood La nominación fue anunciada recientemente por la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de Argentina en el rubro “mejor película internacional”. El largometraje expone los abusos del sistema judicial hacia las mujeres en condiciones de vulnerabilidad social

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Argentina eligió a “Belén” de la realizadora Dolores Fonzi, como el largometraje que represente al país en la categoría “mejor película internacional”, en las precandidaturas a los Oscar 2026 y “mejor película latinoamericana” en los Goya 2026. En este momento la obra se encuentra participando en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (gala que entrega la Concha de Oro, el máximo premio certamen) y está sumando una proyección internacional inusitada desde que se estrenó en el país hace una semana y que está girando por otros circuitos y competencias.

Sin embargo, el camino que Belén deberá recorrer hacia la ansiada estatuilla es extenso, porque deberá transitar varias etapas preselectivas hasta lograr la nominación definitiva para integrar la terna oficial, cuyo resultado se conocerá a mediados de diciembre.

Actualmente, la película se está proyectando en España y su debut provocó una enorme ovación en la platea de la Sala Kursaal. En 24 horas, la directora recibió la noticia de que la película fue seleccionada para que compita por el Oscar. Ella se encontraba en otro festival “Biarritz” en Francia, donde también se exhibe la película. Ahora deberá esperar también qué premios pueda lograr este fin de semana próximo en San Sebastián.

En declaraciones al corresponsal para Tiempo Argentino, Diego Lerer, enviado especial en San Sebastián, Fonzi habló sobre el valor de esta producción cinematográfica: “es una temática que tiene que estar expuesta y no lo está lo suficiente, es un tema del que no se habla como se debería. Y además me parece importante que se demuestre que aunque intenten matar a la cultura, la cultura está, nosotros seguimos acá, dando a conocer nuestro cine en todo el mundo”, expresó la artista.

El retrato de una realidad silenciada a diario

La trama de “Belén” se centra en una joven, (interpretada por Camila Plaat) que en 2014 acude a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que está embarazada, sufre el aborto espontáneo y termina despierta esposada a la camilla, rodeada de policías, acusada de provocar el aborto y de infanticidio. Pasa dos años en prisión preventiva y es condenada a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo, aunque finalmente es absuelta.

En paralelo se narra el recorrido de la abogada Soledad Deza (interpretada por Fonzi), que asume la defensa, trabaja con su equipo de mujeres, y se enfrenta a un sistema judicial y social conservador, recibiendo el impulso de la movilización social por la acción de organizaciones feministas.

El drama central tiene sus raíces en un polémico caso judicial ocurrido en Tucumán hace más de una década. En aquel entonces, la joven fue encarcelada injustamente tras un juicio marcado por prejuicios de género y una ausencia alarmante de pruebas contundentes.

Con una sentencia de ocho años basada en suposiciones, el caso generó un debate nacional sobre los derechos reproductivos y la integridad de los procesos judiciales. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó la condena, al encontrar fallas fundamentales en el proceso original.

Esto representó un cambio crucial desde el punto de vista jurídico y humano para la protagonista real, quien se convirtió en un símbolo de la lucha por la equidad y la justicia social.

La crítica y el público que están mirando el film valoran la fuerza dramática, el tema central que aborda la obra, la calidad interpretativa de su elenco y el equilibrio narrativo de su argumento entre tópicos judiciales, emocionales y políticos.

Una nueva ilusión por la estatuilla dorada comienza

Basada en el libro de no ficción de Ana Correa, “Somos Belén”, la película tiene como protagonista a la propia Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes y Julieta Cardinali. Producida también por K&S Films, la película continúa en cartel en los cines argentinos y llegará a la plataforma de streaming Amazon Prime Video en noviembre próximo.

Se trata del segundo largometraje dirigido por Fonzi, después de Blondi (2023). Además de dirigir y actuar, también tiene el rol de co-escritura del guión junto a Laura Paredes, lo que muestra una progresión en su carrera como cineasta comprometida con proyectos de alto contenido social y con historias complejas de narrar en el lenguaje audiovisual.

La siguiente etapa del proceso de selección será determinante. Si “Belén” logra superar la primera ronda de preselección el 16 de diciembre, esto podría generar un nuevo enfoque sobre su historia y evaluaciones más favorables por parte de los jurados. A fin de año, todas las miradas estarán puestas en Hollywood, esperando noticias sobre el trayecto de esta película.

El cine nacional tiene una prestigiosa historia en los premios, con ocho nominaciones a la mejor película internacional en las últimas cinco décadas. Entre ellas, dos resultaron ganadoras, las emblemáticas “La historia oficial” de Luis Puenzo y “El secreto de sus ojos” de Juan José Campanella, cuyo legado artístico dejó una vara muy alta y una enorme reputación en el cine mundial.