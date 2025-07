Bendita salió al aire con el estudio vacío: Beto Casella explicó los motivos El conductor manifestó su malestar con el canal por diversas cuestiones y decidió no presentarse.

A pesar de haber regresado a la conducción de Bendita TV (El Nueve) el pasado viernes y desmentir los rumores de tensión con el canal, lo cierto es que Beto Casella se había ausentado dos días de la conducción del ciclo, liderando un faltazo colectivo junto a sus panelistas el día jueves 24 de julio.

En medio del escándalo, Beto estuvo de invitado en La Mesa de Mirtha (El Trece), en donde se refirió a los rumores de que su enojo habría surgido a partir de que los estacionamientos de El Nueve están siendo utilizados por la obra en construcción contigua al edificio, donde eventualmente se mudaría a señal, lo que limita el espacio disponible para que las figuras ingresen con sus autos.

Sin embargo, cabe recordar que, en su regreso al aire de Bendita TV, Casella había explicado que aquel no sería el único conflicto, sino que el dinero sería el tema principal de la molestia del equipo.

“Surgió el tema del estacionamiento en el garage y la verdad que esa no era la idea. Fue un tema que respondía a la situación de un compañero, Rodrigo Vagoneta. No quiero que piensen ‘ay, estos se quejan porque no tienen cochera cuando yo no puedo pagar la SUBE’”, comenzó explicando el conductor al aire.

Y se refirió a la situación del humorista: “No era para nada, yo no tengo problema. Pero este chico hace un personaje con casco, monopatín… y vaya a saber por decisión de quién, el muchacho tenía que estacionar a dos cuadras, cargar las bolsas… lo podían afanar, en el mejor de los casos. Cuando hay un estacionamiento que parece el de un shopping a las tres de la mañana. Vacío está”.

“¿Tiene que venir caminando? ¿No puede entrar el autito? Un día me dijeron que sí y a la semana me entero que seguía dejando el auto a dos cuadras. Rodrigo es muy amable, medio tímido, y me dice ‘Betito, me voy a tomar unos días’, como diciendo ‘me voy a ir, no me siento bien’”, se lamentó Casella, acerca del reclamo de su compañero.

En ese momento, Mirtha lo interrumpió y le preguntó a qué se debe aquella decisión del canal sobre Vagoneta y Beto respondió: “Andá a preguntarle a algún gerente, hay muchas cosas que no se entienden en la televisión argentina. Eso es una pavada al lado de otros reclamos que yo estoy haciendo, siempre en nombre de mis compañeros que tienen que ver con lo salarial, con situaciones del trabajo de día a día. Que nadie piense que hemos hecho un planteo por una cochera. Esto es una muestra de cómo no se piensa en el que sale al aire”.

“Yo soy cero mimoso, no voy a decir ‘ay, no me siento cuidado en este canal’. Yo voy y laburo. ‘Las impresoras no andan bien’, bueno vamos a adivinar qué dice. ‘El tape no estaba’, bueno vamos al PNT. Pero no me gusta que maltraten a la gente que está alrededor mío”, aclaró el conductor.

En esa línea, el periodista se refirió al sorpresivo faltazo general que ocurrió la semana pasada: “Son varios los planteos, por ahora amables. El jueves no fuimos, es que nos empezó a doler repentinamente la garganta a todos, viste… Éramos doce personas imposibilitadas de ir a trabajar y lo tuvieron que hacer con muñequitos”.

“Retomamos el viernes en un compás de espera a ver si se pueden resolver las cosas que pedí en nombre del grupo. Si se pueden resolver, seguiremos 20 años más, y si no, daremos las buenas noches”, arremetió.

Y agregó: “Como esas, hay cosas arbitrarias del día a día que vos sentís que hay maltrato. Yo mimoso no soy, pero cuando destratan a gente que labura alrededor mío, me hago escuchar”.

Fue entonces que Beto expresó cuál es su teoría detrás del maltrato que ve de parte del canal hacía él y sus colegas: “El empresario periodístico, en general, odia al periodista. Lo veo en el trato, en el destrato, en cuánto tardan en pagarte, en cuanto les cuesta pagarte”.

“No quiero ponerlos a todos en la misma bolsa, pero siento cierto desprecio por el periodista. Por ahí creen que somos vagos, que ganamos la plata fácil”, cerró, haciendo saber su enojo.