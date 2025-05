Benjamín Vicuña se hartó y opinó sobre la exposición que la China Suárez hace de sus hijos En medio de un nuevo capítulo del wandagate, el actor chileno dejó en claro que no coincide en algunas cuestiones con su expareja.

Benjamín Vicuña rompió el silencio y opinó sobre la exposición de sus hijos, Magnolia y Amancio, en medio de un nuevo capítulo del Wandagate.

“Trato de no estar tan al tanto porque hay mucha información, cosas que están buenas y cosas que no. Yo sé cuál es la interna y en ese sentido transmitir eso que es lo importante”, dijo en diálogo con el móvil de Intrusos (América).

La China Suárez se emocionó al mostrar el gesto que Mauro Icardi tuvo con sus hijos durante el viaje a Turquía

Consultado por su declaración, admitió: “No, no, la interna… A ver, me da tanta vergüenza, tener que estar hablando de estas cosas que son como domésticas, como permisos, viajes, vida familiar, que es cómo uno se arregla. Entonces, tener que estar como dando explicaciones es rarísimo. Pero en ese sentido, sí, se habla, se conversa, y siempre se preserva a los chicos que son lo más importante”.

Respecto a los mensajes de Guillermo Gastón López, el supuesto abogado de Wanda Nara, el actor chileno expresó: “En general, cuando hay exposición, por lo mismo, los niños no deberían estar expuestos a ese nivel, todos sabemos que se dicen barbaridades… Los grandes ya tenemos una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios, que muchas veces son desde el resentimiento, la envidia, la cobardía, bueno”.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos Magnolia y Amancio

“Lo de ese señor, en particular, leí que yo me recalenté, y ya uno se pierde en qué es verdad, qué es mentira, pero no pasa nada, está todo bien”, cerró lejos de toda polémica y remarcando que no estaba al tanto de la veracidad de los trascendidos.

A modo de cierre, el cronista quiso saber cómo veía la exposición de sus hijos. “Son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más, pero eso también se habla en privado, y no voy a estar ocupando, usando un programa de televisión para decir lo que me molesta, lo que no me molesta. Se hablará en privado y se buscará, pero la verdad que es difícil”, concluyó.

Cuáles fueron los dichos del abogado de Wanda Nara que enfurecieron a la China Suárez

La China Suárez se hartó del acoso mediático. Tanto es así que en las últimas horas respondió varias de las críticas que recibe a diario e incluso filtró los polémicos mensajes que recibió por parte de un abogado.

La actriz subió en sus historias de Instagram algunas de las capturas con los mensajes que le llegaron. Este miércoles por la mañana decidió exponer a Guillermo Gastón López, quien forma parte de la defensa de Wanda Nara.

La China Suárez mostró el polémico mensaje que recibió.

En la foto se podía ver un repudiable mensaje del abogado en el que se refería a Amancio, el nene que la China tuvo con Benjamín Vicuña. “Ya tiene rasgos de homosexualidad infantil”, se lee en la imagen que publicó Suárez.

“Mis hijos son criados en amor y libertad. Son sanos y felices. En mi casa no se discrimina, no se habla con odio”, escribió Eugenia para responderle al letrado. “Aún no me entra en la cabeza como alguien puede destilar odio contra un niño”, continuó la actriz en su descargo.

“Cualquier decisión que tome cualquiera de mis hijos el día de mañana, será abrazada con todo el amor del mundo”, aseguró la China ante las palabras de López. Y cerró: “Sí, amor, eso que tanto te falta a vos, Guillermo”.

Incluso, después de darle esa respuesta, la actriz compartió una foto con la cara del letrado y manifestó: “Es abogado, homofóbico, misógino. Quisimos denunciarlo con mis abogados pero no tiene matrícula”.