Bizarrap dejó su gorra y sus anteojos de sol para ver a Messi El reconocido productor dejó ver su rostro y fue captado por las cámaras del Chase Stadium.

Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, asistió al partido del Inter del Miami contra el Charlotte FC en el Chase Stadium para ver jugar a Lionel Messi. El productor sorprendió a todos al mostrarse sin su look habitual de gorra y anteojos, casi de incógnito, y las imágenes no tardaron en viralizarse.

El nominado a los Latin Grammys se volvió habitué en los partidos del Inter Miami y demostró tener una muy buena relación con el capitán de la Selección argentina, por eso no es extraño que las cámaras lo enfoquen de vez en cuando.

Sin embargo, esta vez Bizarrap llamó la atención porque, al enfocarlo, los presentadores no lo reconocieron de inmediato, debido a que estaba sin su gorra y lentes que lo identifican. Quienes sí lo reconocieron fueron las redes sociales, que difunden su imagen cada vez que el productor se muestra sin su look habitual.