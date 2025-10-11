Boom de ferias de artesanos y emprendedores sanjuaninos: el domingo 12 habrá al menos una docena para recorrer en la provincia De cara al Día de la Madre, que se celebrará el domingo próximo, estos espacios independientes ofrecen una muy buena alternativa para comprar regalitos novedosos y originales. Casi todos tienen entrada libre y gratuita.

El domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre y de cara a este festejo, se recorta como una muy buena alternativa la posibilidad de buscar un regalito diferente, original y novedoso, y lo mejor, elaborado por manos sanjuaninas. Tanto productos decorativos como utilitarios y con precios para diferentes bolsillos, de todo se puede encontrar en las ferias de artesanos, diseñadores y emprendedores, que se han convertido en paseos obligados en la provincia.

Justamente, hoy domingo 12 de octubre se desplegará al menos una docena en distintos puntos de la provincia, una opción más que válida para adquirir un presente para las mamás de la familia. Y de paso, disfrutar de un buen momento, porque varias de ellas también ofrecerán shows y gastronomía, transformándose en un verdadero plan de fin de semana.

Acá te dejamos la info para que las recorras:

Feria Meraki. Salón El Prado (Agustín Gómez pasando Alfonso XIII). Artesanos y emprendedores (Informes 3544466173)

Feria de Artesanos de Santa Lucía. Música, gastronomía y sorteos. A las 20:30 actuará Camerata San Juan. De 17:00 a 22:00 h, Plaza departamental de Santa Lucía. Entrada gratis.

Feria en la Plaza de Santa Lucía

La tienda del Chalet. Edición Día de la madre, con actividades gratuitas. Más de 60 expositores, música en vivo, sector para chicos. De 16:30 a 21:30 h

Feria Bonanza. Informes al 2645566607 y 2645153605

Santa La Feria. Moda circular y otras cositas. De 16:30 a 20:30 h, en Il Pilonte (Meglioli entre Ignacio de la Roza y Av. Libertador)

La feria de los sueños. De 16 a 21, en el Lawn Tennis Club (Parque de Mayo). Entrada libre y gratuita. Info al 2644417029

Feria El Paseíto. De 18 a 22 h, en los jardines del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Feria Eureka. Pinturas, bijou, ropa, bazar, bolsos, etc. Comidas y bebidas. De 18 a 22 h, en Rockanrolla (Av. Libertador 225 oeste) Entrada libre y gratuita.

Feria Launch. De 17.30 a 21:30, en Don Hipólito (Av. Libertador e Hipólito Yrigoyen, Rivadavia).

Feria de emprendedores. Temática Día de la Madre. Desde las 15 h, Paseo del Skate Park, Ullum. Entrada gratis

Feria del Mercado Artesanal Luisa Escudero. Homenaje al Día de la madre. De 17 a 22 h, España y 25 de mayo. Entrada libre y gratuita.

Uchis Feria. Emprendedores, patio gastronómico. De 18 a 22 h, salón Gran Calivar (Rastreador Calivar 1332 norte, antes de Coll) Entrada gratis.

Feria Mirada Sur. Música, shows, bingo. De 17 a 22, Plaza Humanistas Argentinos (Rastreador Calivar entre Ignacio de la Roza y República del Libano, Barrio Soeva III, Rivadavia)