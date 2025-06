Cacho Deicas explicó su salida de Los Palmeras: “No tiene que ver con mi salud” El histórico cantante de la cumbia santafesina, que se recupera de un ACV sufrido en enero, expuso en un video los motivos detrás de su alejamiento.

Cacho Deicas, histórico vocalista de Los Palmeras, explicó públicamente los motivos de su ausencia en la banda tras sufrir un ACV en enero. En un video subido a sus redes, el músico reveló profundas diferencias internas y alegó condiciones impuestas para su regreso que, según sus palabras, “iban en contra del proceso de recuperación” y de su libertad personal.

La noticia sacudió a los seguidores de la cumbia santafesina, que se encontraron con el comunicado de Cacho Deicas en su cuenta oficial de Instagram. Allí, el cantante agradeció el apoyo recibido durante su recuperación y detalló los hechos que lo alejaron del grupo al que dedicó gran parte de su vida artística. La publicación generó una ola de reacciones entre los fanáticos, quienes expresaron su respaldo y afecto en los comentarios.

El episodio que marcó el inicio de esta situación ocurrió en enero, cuando Cacho Deicas sufrió un accidente cerebrovascular. Desde entonces, su presencia en los escenarios se interrumpió, lo que despertó inquietud entre los seguidores de Los Palmeras.

El propio artista reconoció que las muestras de cariño y los mensajes enviados a través de las redes sociales resultaron fundamentales para su recuperación. “Hola amigos, bueno, una vez más nos comunicamos por este medio, por el Instagram, donde ustedes también me han mandado cosas muy lindas, muchas palabras preciosas, que me han ayudado a restablecerme de la mejor manera”, expresó en su mensaje inicial.

En el comunicado, Cacho Deicas abordó las consultas recurrentes sobre su ausencia y aclaró que, en mayo, con el aval de sus médicos, se presentó a ensayar en los estudios de la productora con la intención de reincorporarse a la banda en un show programado en el Movistar Arena. Sin embargo, solo el representante Adrian Forni acudió a ese ensayo, lo que evidenció una falta de acompañamiento por parte del resto de los integrantes.

En su testimonio, Deicas aseguró que le enviaron una serie de exigencias para su regreso, las cuales, según el cantante, resultaban incompatibles con su proceso de recuperación. “Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”, reveló en el comunicado.

La situación se agravó cuando, tras rechazar esos requerimientos, Cacho Deicas recibió una notificación formal mediante carta documento. En ella, se le informaba sobre el pedido de disolución presentado por el acordeonista y fundador Marcos Camino, argumentando que el vocalista no podía cumplir con los shows pactados ni presentarse a trabajar.

Esta decisión sorprendió al cantante, quien aseguró que en varias oportunidades habían dialogado sobre su regreso. “Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida, pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”, explicó, dejando en evidencia la existencia de diferencias profundas dentro de la formación.

El mensaje de Cacho Deicas concluyó con palabras de gratitud hacia sus seguidores y una promesa de reencuentro: “Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto”.

La publicación no tardó en recibir cientos de mensajes de aliento. Entre los comentarios más destacados, se leía: “Sin Cacho, no hay Palmeras”, “Usted es patrimonio de los argentinos. Si hay gente que no lo entiende, que se maneje. Primero su salud”, y “Cacho, vos te pones con un tarro y dos guitarras y sos el alma de la fiesta. No necesitás de Los Palmeras, porque Los Palmeras sos vos”. Estas expresiones reflejaron el impacto que la noticia tuvo en el público y el reconocimiento a la trayectoria del cantante.

La relación entre Cacho Deicas y Los Palmeras fue objeto de atención mediática en los últimos meses. En ocasiones anteriores, se había informado sobre intentos de reconciliación entre el vocalista y Marcos Camino, otro de los miembros históricos de la banda. Sin embargo, el comunicado reciente dejó en claro que las diferencias persisten y que el regreso de Cacho Deicas al grupo no depende de su estado de salud, sino de desacuerdos internos y condiciones que considera inaceptables.

El episodio también puso de manifiesto la importancia de las redes sociales como canal de comunicación directa entre los artistas y su público. Cacho Deicas eligió Instagram para compartir su versión de los hechos y agradecer el apoyo recibido, lo que permitió que sus seguidores conocieran de primera mano los motivos de su ausencia. La interacción inmediata y masiva en la publicación evidenció el vínculo estrecho que mantiene con su audiencia.

Mientras tanto, Los Palmeras continúan con sus presentaciones y actividades, aunque la ausencia de Cacho Deicas representa un cambio significativo en la formación. El futuro del cantante, así como la posibilidad de un reencuentro con la banda, permanece incierto. Lo que sí quedó claro es el respaldo incondicional de sus seguidores, quienes consideran a Cacho Deicas una figura central en la historia de la cumbia argentina.