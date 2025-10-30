Camerata San Juan: show gratuito y a cielo abierto, con más de 10 cantante invitados y diversos géneros musicales Tendrá lugar durante la tardecita del domingo 2 de noviembre, en los jardines del Chalet Cantoni. Algunos concursantes de La Voz Argentina serán de la partida.

Una tarde-noche distinta se vivirá el 2 de noviembre en los jardines del Chalet Cantoni, porque la Camerata San Juan a pleno se trasladará a Rivadavia para brindar un espectáculo muy atractivo, a cielo abierto, enmarcado por la belleza de los jardines del Chalet Cantoni. Será un concierto especial de la agrupación dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que junto a once cantantes invitados, de distintas extracciones musicales, transitará un variado repertorio, que va desde

Fabricio Montilla, Cande Mallea, Fabricio Pérez, Tatiana Astorga, Marcelo Páez, Jorge Herrera, Tana Borguetti , Carla Tell, Mara Díaz y los ex La Voz Argentina Walter Vilches y Mateo Pintor son los intérpretes que pondrán su voz a esta propuesta, que tuvo su antecedente en el Auditorio Juan Victoria el 28 de septiembre, bajo el título “Cantando al sol”.

“Salió tan bonito ese concierto que volvimos a esa propuesta. Algunos son cantantes consagrados, otros nóveles… Se formó un grupo muy lindo y nos pareció oportuno ofrecérselo a la gente, en este otro espacio, que es coherente con nuestra presencia fuera de las salas de concierto. Es un espectáculo para toda la familia, la idea es encontrarnos todos en los hermosos jardines del Chalet, que las familias vayan con su mate y pasen la tardecita con nosotros”, comentó a DIARIO DE CUYO Pablo Grosman, al frente de la celebrada formación sanjuanina. “La expectativa es que sea una convocatoria masiva y una noche muy especial”, agregó el concertino.

“La idea, desde el vamos, era hacer un repertorio muy variado, entonces convocamos a cantantes de distintos géneros musicales y corrientes estilísticas, y como resultado quedó este show, que es muy variado. Ha sido un placer compartir con ellos y lo sigue siendo”, agregó Enzo Pérez, arreglador y músico de Camerata. “Habrá desde música tango y folclore hasta rock, hay boleros, música latinoamericana, hay canto lírico… Por decir, Garota de Ipanema, Sabor a mí, Hasta la raíz, música de Piazzolla, folclore sanjuanino…”, agregó Pérez de cara a esta presentación, que –a juzgar por la calidad de sus protagonistas y por lo sucedido en el Auditorio- promete ser un éxito.

