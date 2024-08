Camilota tuvo su permitido en Almorzando con Juana Viale, pero se quejó: “Con cuatro ravioles no me lleno” La participante de Cuestión de peso fue una de las invitadas del último domingo. Al momento de la devolución por la preparación especial que le ofrecieron, no se guardó nada. Mirá

