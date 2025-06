Canal 13 quiere echar a una de sus figuras Está en la mira del canal tras lanzar fuertes críticas públicas que pusieron en duda su continuidad.

Viviana Canosa vuelve a estar en el centro de la polémica. Según trascendió en las últimas horas, su continuidad en El Trece está en riesgo tras una serie de declaraciones explosivas que hizo en su debut en el canal de streaming Carnaval Stream, donde comparte espacio con Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

Durante la emisión, la conductora no escatimó en críticas hacia su actual canal: “Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, Suar y Codevilla me querían echar a la m…”, disparó. Además, denunció presiones internas: “Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme”.

Según contó el periodista Juan Pablo Godino en el programa A la tarde, las autoridades de El Trece no habrían tomado bien estos dichos, y su contrato, que vence el 21 de junio, está en revisión. La tensión viene de arrastre: Canosa también recordó que en su primer día en el canal “pidieron su cabeza y la de Bonelli”.

“Libertad de expresión, nada”, aseguró, y añadió que alguien dentro del canal “le salvó el cuello” y evitó que fuera despedida en aquel momento. Aunque expresó que ya no teme ser echada, reconoció que su permanencia es frágil: “No me pueden decir que la guillotina no funciona”.

El futuro de Viviana en Vivo pende de un hilo, y todo indica que la decisión final llegará en los próximos días. Mientras tanto, Canosa apuesta a su nueva etapa en el streaming, donde promete seguir diciendo lo que piensa sin filtro