Carih Moyano te da un consejo La comediante sanjuanina comparte su gusto por la serie biográfica de Fito Páez para disfrutar este fin de semana.

Para quienes no quieran aburrirse este domingo, la comediante Carih Moyano comparte su gusto por las series en streaming. En esta oportunidad, recomienda ver:

“Hay una serie que me gustó muchísimo y la recomiendo mira y aunque algunos pudieron verla, vuelvan a hacerlo. Es ‘El amor después del amor’, la vida de Fito Páez. Para mí fue un viaje que me transportó a mi adolescencia. La riqueza de los personajes, la música de los ‘80, fueron tan bien caracterizados, no solo físicamente, sino también la época. La serie supo realmente transmitir el renacer del rock nacional. En mi caso particular, la compartí con mi hija centennial y verla emocionarse con la película, cantar sus temas, fue como revivir mi adolescencia. Es para ver y volver a ver y con los hijos mejor, es lo ideal”.