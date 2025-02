Carmen Barbieri le ofreció un lugar dentro de su panel a Morena Rial La conductora contó sus ganas de que la mediática se sume al equipo de Mañanísima, tras la salida de Estefi Berardi.

Tras la repentina salida de Estefi Berardi de Mañanísima, Carmen Barbieri recibió a Morena Rial como su invitada. La conductora mostró cómo fue la llegada de la mediática al canal junto a su pequeño hijo y reveló que tiene ganas de que se sume a su panel.

“¡Vino con el bebé! Un gordito hermoso”, exclamó Carmen al ver las imágenes de Morena junto a Amadeo. “Sí, sí, muy lindo el bebé, hermoso. Muy sonriente”, exclamó Nacho González Prieto.

“Bueno, se le ve la cara, todo, porque vino con su madre. Por supuesto, la madre quiso venir con el bebé. Ella no se quiere separar ni un segundo del bebé”, expuso la conductora sobre la decisión de la mediática de ir con su hijo.

“Yo la veo a ella tranquila. Pero también ella tiene una coraza muy importante, porque la otra vez que yo le hice un reportaje, ella es muy de guardar sus cosas, de cuidarse mucho de lo que va a contestar. Es muy inteligente”, la describió Carmen y planteó que actualmente el programa tiene una panelista menos: “Acá tenemos una silla”.

“Al público, les pregunto, y escriban, ¿ustedes la ven como panelista nuestra? Porque se fue Estefi”, reconoció la conductora. “Es invitada, por supuesto, mano a mano conmigo, pero yo quiero que ocupe este lugar. ¿Ustedes qué quieren?”, le consultó Barbieri al panel.

Majo Martino dio su visto bueno. “Sí, me encantaría. Que pueda opinar de todos los temas”, remarcó la panelista, pero Nacho consideró que hay que evaluar la situación. “Hay que darle oportunidad a la gente. Yo creo que es la manera de que se pueda recuperar de muchas cosas”, cerró Carmen Barbieri sobre la posibilidad de sumar a Morena Rial a su panel.

Qué dijo Morena Rial al ofrecimiento de Carmen Barbieri

Carmen dejó la decisión de la incorporación de Morena en manos del público y le contó a la hija de Jorge Rial el veredicto de los televidentes.

“Hay mucha gente que está escribiendo que dice que sí, mucha gente que quiere que seas, nuestra panelista, no me gusta decir la palabra panelista, una de nuestras protagonistas dentro de la mesa. ¿Te gustaría?”, le consultó la conductora. “Sí, yo no tengo problema”, admitió Morena.

Luego de finalizar la conversación cara a cara con Carmen, Morena fue invitada a la mesa y ocupó el lugar que dejó Estefi Berardi. “¿Te gusta esto?”, le consultó la conductora y ella confesó: “Sí, me gusta”. “¿Y buscarías tus primicias como hace él? ¿Tus últimos momentos?”, prosiguió Barbieri y More planteó: “Podría”.