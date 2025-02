Carmen Barbieri se indignó porque Fede Bal invirtió en criptomonedas La conductora habló en “Mañanísima” sobre el planteo que le hizo al conductor.

Carmen Barbieri contó que Federico Bal invirtió en criptomonedas. La conductora de Mañanísima (eltrece) expresó al aire del programa su indignación por esta decisión que había tomado su hijo.

Su enojo fue mientras en el ciclo se debatía sobre el token Libra. “Vamos a parar un poco porque me caliento con este tema”, expresó la diva.

“Mi hijo había puesto una platita que tenía, muy poca, para comprar unas criptomonedas”, lanzó Carmen. Cuando sus compañeros le preguntaron si Fede había invertido en Libra, ella explicó: “No, hace ya un par de meses”.

Sobre esa misma línea, Barbieri habló del pedido que le había hecho tiempo atrás sobre las criptomonedas a su hijo. “Le dije: ‘Por favor, no inviertas en monedas’. No lo veo claro, no me interesa”, detalló la conductora.

Por esa razón, Carmen contó que este lunes habló con Fede y le expresó su preocupación. “Ayer le pregunté y me dijo: ‘Mamá, no me hinches, lo hice hace un montón’”. “Él quiere hacer plata, como todos los jóvenes. Además de trabajar mucho, tenía una platita y la quiso invertir”, cerró la conductora del ciclo por la decisión que había tomado su hijo.