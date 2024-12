China Suárez y Pampita, a pura sonrisa en un evento La enemistad de años, tras la infidelidad de Benjamín Vicuña, parece ir quedando cada vez más atrás.

La China Suárez y Pampita se reencontraron en un exclusivo evento en Galerías Pacífico demostrando que las diferencias del pasado parecen haber quedado atrás.

Con una sonrisa que desarmó a todos, ambas posaron juntas, se abrazaron frente a las cámaras y dejaron claro que los nuevos comienzos también tienen estilo.

Como era de esperarse, las dos marcaron tendencia con sus looks impecables: Pampita deslumbró con un outfit sofisticado y clásico, mientras que la China apostó por un conjunto urbano y moderno, confirmando por qué son íconos indiscutidos de la moda argentina.



La actriz se lució con una camisa off white lisa que llevó levemente desabrochada y la combinó con unos jeans vintage celestes. Elevó el look con un cinto de cuero negro con maxihebilla dorada y una minibag negra con correa metálica color oro.

La modelo e influencer, en tanto, deslumbró con un vestido lencero de satén en off white, una prenda que es furor en elmundo de la moda actual y que se impone con fuerza para los eventos de gala. El diseño es de escote cerrado, breteles finos y cuenta con la espalda al descubierto.