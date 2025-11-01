Cinco parejas buscan representar a San Juan en el Intermilongas Cuyano El domingo 2 de noviembre se llevará a cabo el competitivo local donde se definirá quiénes serán los embajadores locales que se medirán con sus pares de la región en la gran final, que se realizará en Mendoza.

Un certamen que le sacará viruta al piso se llevará a cabo en San Juan el próximo domingo, 2 de noviembre: Cinco parejas competirán para representar a la provincia en la Final del Intermilongas Cuyano, instancia que se llevará a cabo en Mendoza, donde nació este competitivo. Tres serán las que pasarán a esa ronda decisiva donde, al igual que sus pares de la región, buscarán el podio del competitivo. Con la organización local de la Asociación de Milongueros de San Juan, que preside María Elvira Ortiz, esta instancia local se desarrollará de 21:00 a 01:00 h en la sede de SUOEM.

Nats Oliva y Jorge Arce, Sofía Romero y Eduardo Gallardo, Jesica Manrique y Gerardo Sánchez, Sofía Gallardo y Luis Campos y Delia Ríos y Mathías Mambretti son quienes se enfrentarán en la pista este fin de semana en San Juan. Cada dupla representa a una de las cinco milongas que están funcionando actualmente en la provincia: Social Tango (organizadores Carlos Gallego, Giselle Covarrubias), Pata Ancha (Carlos Lara, Laura Papeschi), Las Brujas (Belén Álvarez, Nats Oliva, Fernanda Díaz, Eliana Villarruel, Elvira Ortiz), El Chamuyo (Marcelo Dubo) y Encanto (Sole Mole y Enoé Cortez).

1 de 5 | Sofia Gallardo - Luis Campos 2 de 5 | Nats Oliva - Jorge Arce 3 de 5 | Jésica Manrique - Gerardo Sánchez 4 de 5 | Delia Ríos - Mathías Mambretti 5 de 5 | Sofía Romero - Eduardo Gallardo

Un jurado “de lujo” -subrayaron desde la organización- será el encargado de evaluar a los competidores. El mismo está integrado por Eliana Villarruel, Walter Salcedo y Diego Escobar, por San Juan; y también se sumará el mendocino Carlos Chamorro, organizador del Intermilongas. Musicalidad, conexión, abrazo, estética, caminar, manejo de pista son algunos de los tópicos que juzgarán.

“De esas cinco parejas que se presentarán vamos a elegir tres. Cada provincia tiene que mandar tres representantes a la Final cuyana, que se hará el 15 de noviembre en el Salón Le Parc, de Mendoza“, dijo a DIARIO DE CUYO María Elvira Ortiz, quien junto a sus pares ultima detalles de esta atractiva competencia, donde los participantes de cada milonga, como así también el público, podrán ir y alentar a su pareja favorita y, por supuesto, quedarse a disfrutar de otra gran velada milonguera.

Tomá nota:

Intermilongas Cuyano – Sede San Juan