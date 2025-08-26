Claudia Villafañe sufrió un accidente y su hija Gianinna realizó un duro descargo: “Se abrió la cabeza” La diseñadora contó cómo salió la tomografía que le hicieron a su mamá después del choque de esta mañana.

Claudia Villafañe chocó esta mañana en Núñez después de girar en “U” en un sector no permitido. Tras la preocupación que se generó por el accidente de la exesposa de Diego Armando Maradona, Gianinna Maradona salió a aclarar cómo se encuentra su madre y cargó contra la prensa.

En sus historias de Instagram, la diseñadora publicó un descargo contundente y dio detalles de la salud de “La Tata”. “Es cierto que mi mamá chocó…, lo que no es cierto es que su vida corre peligro”, comenzó aclarando.

Respecto al cuadro de Claudia, Gianinna dijo: “Gracias a Dios está bien, le dieron 3 puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”.

“Mi hijo y mis amigos/familia ya saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre pero la preocupación con los titulares es inmanejable”, descargó furiosa contra los medios.

Por último, cerró con bronca: “Los detesto”.

Qué dijo Dalma Maradona sobre el choque de Claudia Villafañe

Minutos después de que se conociera la noticia, su hija, Dalma Maradona, se expresó en redes sociales y no ocultó su bronca.

“Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero que tan hijo de p… tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”, escribió en una historia de la red social de la camarita.

MIRA TAMBIÉN El llamativo comentario de Nico Vázquez en un posteo de Gimena Accardi tras el divorcio

Indignada, la mayor de las Maradona cuestionó: “¿Esta gente tiene familia? ¿Madre? ¿Hijos?”.