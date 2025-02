Cómo es la nueva vida de George Clooney en Francia: “Ahora conduzco un tractor” Alejado de Hollywood, el actor disfruta su mansión en la Provenza. Granjero con estilo.

George Clooney pasó décadas en el centro de la industria cinematográfica, pero en los últimos años optó por un estilo de vida más reservado. Según contó en una entrevista con The New York Times, desde 2021 vive en una finca del siglo XVIII en la región de Provenza, donde encontró un ritmo de vida muy diferente al de Hollywood.

“Cuando era niño en Kentucky, todo lo que quería era salir de la granja. Ahora me encuentro aquí, manejando un tractor y todo eso. Es la mejor oportunidad de tener una vida normal”, afirmó el actor. Su día a día transcurría en contacto con la naturaleza y lejos de la presión constante de la industria cinematográfica.

Sin embargo, su carrera sigue evolucionando. En marzo de este año, Clooney debutará en Broadway con la adaptación teatral de Good Night, and Good Luck, su película de 2005. Según explicó en la entrevista con The New York Times, este proyecto representa un gran desafío en su trayectoria, ya que nunca antes había trabajado en teatro.

La familia como prioridad y la música como puente generacional

Desde que se convirtió en padre en 2017, Clooney puso en el centro de su vida a sus gemelos, Ella y Alexander, fruto de su matrimonio con Amal Clooney. En la entrevista con The New York Times, destacó cuánto disfruta compartir momentos con ellos y cómo la música juega un papel importante en su dinámica familiar.

“Tomamos el auto y les hago escuchar heavy metal porque me gusta cuando cantan”, aseguró el actor. Además, detalló que su hija tiene una inclinación especial por las canciones de tono melancólico, entre ellas What Was I Made For? de Billie Eilish y Without You de Harry Nilsson. Según explicó Clooney, aunque su hija prefiere este tipo de melodías, ambos niños son felices y él se siente afortunado de la familia que construyó.

La paternidad fue una decisión inesperada para el actor. Según declaró a The New York Times, inicialmente no tenía planes de ser padre, pero su visión cambió al conocer a Amal. “Realmente no quería ser padre. Entonces conocí a Amal y nos enamoramos. Tengo que decir que, después de eso, todo tuvo sentido”, aseguró.

Un matrimonio sólido y nuevos comienzos

El matrimonio de George y Amal Clooney fue una parte fundamental de su transformación personal. Según explicó en The New York Times, la diferencia de edad entre ambos nunca fue un problema. “Hay una cuestión que es encontrar a la persona que necesitas, particularmente a cierta edad, y a partir de ese momento todo es fácil”, afirmó el actor.

El nuevo rumbo profesional de Clooney también trajo cambios en su vida familiar. Según confirmó en el programa The Late Show with Stephen Colbert, él y su familia dejaron temporalmente su finca en Francia para instalarse en Nueva York debido a su debut en Broadway. “Amal y los niños están disfrutando mucho de la ciudad. Están aquí, aman Nueva York”, detalló el actor.

MIRA TAMBIÉN Morena Rial firmó como participante de un famoso programa de El Trece

La mudanza no solo le permitió estar cerca de su familia durante esta nueva etapa, sino que también significó un reencuentro con el pasado para Amal, quien estudió en la Universidad de Nueva York.

“Amal estuvo aquí muchísimas veces… Lo estamos pasando muy bien. Y actuar en una obra te permite tener un buen horario, porque trabajas por la noche y puedes estar con los niños durante el día”, explicó Clooney en la entrevista.

n equilibrio entre la fama y la vida privada

A lo largo de su carrera, Clooney fue una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, pero en sus recientes entrevistas con The New York Times enfatizó en la importancia de mantener su vida privada lejos del escrutinio público.

Según relató, la vida en Provenza le permitió encontrar un balance entre su trabajo y su tiempo en familia, sin la exposición constante que implica la fama.

La posibilidad de elegir con calma sus próximos proyectos y disfrutar de una rutina más pausada fue clave en esta nueva etapa. Como afirmó en la conversación, manejar un tractor y vivir en el campo se convirtió en parte de su día a día, una realidad muy distinta a la que imaginaba cuando era joven y solo quería alejarse de la granja en la que creció.