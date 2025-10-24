Cómo fue el operativo que permitió encontrar a Lourdes de Bandana El operativo incluyó la revisión de cocheras y espacios comunes del edificio.

Después de 19 días de incertidumbre, la cantante Lourdes Fernández de Bandana, fue encontrada con vida durante un allanamiento en el departamento de su exnovio Leandro García Gómez, ubicado en Palermo.

El operativo, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, permitió localizar a la artista y culminó con la detención de su expareja, acusado de violencia de género.

El procedimiento tuvo lugar este jueves por la noche, cuando más de 15 efectivos de la Policía de la Ciudad, con apoyo de Policía Científica y el SAME, ingresaron al edificio de la calle Ravignani al 2300.

Según pudo confirmar TN, la orden judicial autorizaba a revisar todo el edificio, desde las bauleras, cocheras, espacios comunes y el tercer piso, y hacer uso de la fuerza si fuera necesario, incluyendo la participación de un cerrajero.

La denuncia y el contexto del caso

La causa se inició tras la denuncia presentada por Teresita López Arias, mamá de Lourdes, quien explicó que no tenía noticias de su hija desde hacía más de dos semanas. Según la denuncia, Lourdes había presentado lesiones visibles y manifestaba miedo por su integridad física y emocional en los días previos a su desaparición.

Según consta en el expediente judicial, la mamá declaró que el 4 de octubre habría mantenido el último contacto personal con Lourdes. En esa oportunidad la cantante estaba nerviosa y con lesiones en la cara y en la cabeza. “Me caí de una escalera”, le habría dicho Lourdes a su mamá.

Testimonios de amigas confirmaron que la cantante sonaba temerosa en sus últimas comunicaciones, mientras su expareja ejercía control y aislamiento social. Ante esos indicios, el juez Santiago Bignone concluyó que era indispensable un allanamiento urgente para determinar el paradero y estado de salud de Lourdes.

El operativo paso a paso

El allanamiento se realizó con extremo cuidado y siguiendo al pie de la letra la resolución judicial:

Se revisaron espacios comunes, bauleras, cocheras y terrazas para descartar que Lourdes estuviera oculta.

Se utilizó la fuerza pública y un cerrajero para acceder al departamento del tercer piso.

Actuó personal de Policía Científica para levantar rastros y recolectar evidencia.

El SAME asistió inmediatamente a la cantante, quien fue trasladada a un hospital para evaluación médica.

Finalmente, Lourdes fue encontrada en el interior del departamento de García Gómez, visiblemente alterada y en condiciones vulnerables. Su expareja intentó escapar, pero fue reducido y detenido por la policía.

Una búsqueda que concluyó con éxito

El caso, caratulado como “averiguación de paradero y violencia de género”, continúa bajo investigación.

La Justicia busca ahora determinar si la artista fue retenida contra su voluntad y si existen delitos adicionales de violencia de género o privación ilegítima de la libertad.

Los detalles del fallo que marcaron el operativo

El juez Santiago Bignone no solo autorizó el allanamiento del departamento de Leandro García Gómez, sino que también habilitó el secuestro de teléfonos, dispositivos electrónicos y documentación vinculada, para reconstruir movimientos y comunicaciones de la expareja.

La resolución incluyó el rastreo de llamadas entrantes y salientes, con geolocalización de antenas y celdas desde el día previo hasta la fecha del allanamiento.