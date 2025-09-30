Cómo sigue la salud de Thiago Medina: qué le dijo a su hermana El ex Gran Hermano evoluciona favorablemente luego del grave accidente de moto que sufrió.

Thiago Medina ya pudo hablar con sus familiares luego del terrible accidente que sufrió con su moto que lo dejó internado en terapia intensiva.

En las últimas horas, Camila Deniz se mostró muy emocionada por la evolución de su hermano y contó qué fue lo primero que él le pidió cuando abrió los ojos en el hospital.

“De a poquito abrió los ojos, está sin el respirador y habla”, dijo Camilota al aire de Cuestión de peso (eltrece). Luego, reveló: “En un momento me pidió agua y me dijo: ‘Gorda, ¿me das un beso?’“.

“Me decía ‘gorda’, del gorda nunca se olvidó”, ironizó la hermana de Thiago mientras daba una nota con el programa conducido por Mario Massaccesi.

Camilota también contó qué fue lo primero que él le preguntó. “Por las bebés, por sus hijas. Después quiso saber quién estaba afuera, yo le dije que estábamos todos: la familia de Dani, los amigos, nuestros parientes”.

Además, la exparticipante de Cuestión de paso (eltrece) expresó que Thiago tiene un regalo de las gemelas pegado en la pared de la habitación del hospital: “Me mostraba los dibujitos de las nenas, señalaba el dibujito”.