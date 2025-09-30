Diario de Cuyo | HOME | Espectáculos
| FESTIVAL | XXXI Edición del Festival Internacional

Con entrada libre y gratuita, las “Guitarras del mundo” vuelven a sonar en San Juan

Con entrada libre y gratuita, el espectáculo tendrá lugar el miércoles 1 de octubre en el Auditorio Juan Victoria. Actuarán Sergio Fernández Cabrera, Carlos Martínez y Esteban Muñoz. Y habrá un reconocimiento a Ricardo Greguar.

Por Estela Ruiz M.

El Festival, que se realiza a nivel nacional, cuenta con la dirección artística de Juan Falú.

Empezó el miércoles 24 a nivel nacional y culmina el 5 de octubre, pero mañana miércoles 1 de octubre tendrá su estación sanjuanina el XXXI Festival Internacional “Guitarras del Mundo”, que subirá al escenario del Auditorio Juan Victoria a exponentes locales, nacionales e internacionales, y donde no faltará el ya clásico homenaje. Articulación entre UPCN (histórico esponsor) y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través del Auditorio, a partir de las 21:30 hs, con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar del talento de Sergio Fernández (Uruguay), Carlos Martínez (Capital Federal) y Esteban Muñoz , como el crédito provincial. Y para el momento del tributo, será el Maestro Ricardo Greguar quien se hará presente en el escenario, para recibir los honores de organizadores y concurrencia.
El encuentro federal cuenta con la dirección artística del reconocido Juan Falú. Con él a la cabeza, más de 500 guitarristas desfilarán por distintos espacios a lo largo y ancho del país, mostrando su virtuosismo en este noble instrumento, tan arraigado en Argentina, con el ejecutarán tanto piezas clásicas como populares en sus más diversas estéticas. Y ese no es un dato menor, ya que esa apertura permite no solo que cada intérprete pueda ponerle su propia impronta al encuentro, trayendo sus repertorios, sus poéticas, sus lugares y sus formas de pulsar las cuerdas.  En síntesis, “Guitarras del Mundo” propone en cada escenario, en cada rincón, un intercambio que siempre enriquece, tanto a los protagonistas del Festival como a los espectadores.

El homenajeado: Ricardo Greguar

Músico, autor y compositor, es uno de los músicos con más trayectoria de San Juan. Comenzó en los ’60 ’70 a ritmo de rock, aunque también incursionó en el folclore y el tango, convirtiéndose en un músico multifacético. Actuó con grandes de la escena nacional como Enrique Dumas, Guillermo Fernández, María Marta Serra Lima, Juan Ramón, entre otros.

Ricardo Greguar será reconocido “por su aporte al desarrollo de la cultura y de la identidad nacional”

Las actuaciones

Sergio Fernández Cabrera (Uruguay)

Compositor, guitarrista, docente y director, ha escrito numerosa música de cámara coral y sinfónica, cuenta con más de 20 discos y ha sido merecedor de numerosos premios. Tiene una actividad permanente como compositor de música para teatro. Ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Montevideo y Sodre, ha participado de festivales de música popular y académica, ha actuado con artistas como Osiris Rodríguez Castillos, Susana Rinaldi y Lágrima Ríos; e incluso ha cantado tangos en la Orquesta Uruguay es Tango.  En 2015 creó Ástara Cuarteto, ensamble de guitarras para el que escribe especialmente.

Sergio Fernández Cabrera

 

Carlos Martínez (Capital Federal)

Desde pequeño se dedicó a la música clásica y folclórica. Fue discípulo del Maestro Luis Gómez. Se especializó en la obra instrumental de compositores argentinos y extranjeros: Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Víctor Velázquez, Abel Fleury, Carlos Di Fulvio, Francisco Tarrega, Juan Sebastian Bach, Isaac Albéneiz, entre otros.

Carlos Martínez

 

Esteban Muñoz (San Juan)

Conocido como “El duende de la guitarra”, es director y productor musical, autor, compositor e intérprete. Ha editado 4 álbumes y suma más de 40 grabaciones con distintos intérpretes sanjuaninos y argentinos. Ganador de Festival de Laborde 1995  y del Pre Cosquín 2017, revelación de la FNS 2017, ha hecho giras con “El Chaqueño” Palavecino y con Sabroso.  Integrante de Los caballeros de la guitarra, autor de “Me gustan las tonadas” y conductor del programa de televisión local El Fogón, es también papá y maestro del cantante y guitarrista Jaime Muñoz Cantos.

Esteban Muñoz, “El duende de la guitarra”

 

PARA AGENDAR

  • XXXI Festival Guitarras del Mundo
  • Miércoles 1 de octubre
  • 21:30 hs
  • Auditorio Juan Victoria
  • Entrada libre y gratuita

 

Mirá la invitación de Sergio Fernández Cabrera:

 

