Con entrada libre y gratuita, las “Guitarras del mundo” vuelven a sonar en San Juan

El homenajeado: Ricardo Greguar
Músico, autor y compositor, es uno de los músicos con más trayectoria de San Juan. Comenzó en los ’60 ’70 a ritmo de rock, aunque también incursionó en el folclore y el tango, convirtiéndose en un músico multifacético. Actuó con grandes de la escena nacional como Enrique Dumas, Guillermo Fernández, María Marta Serra Lima, Juan Ramón, entre otros.
Las actuaciones
Sergio Fernández Cabrera (Uruguay)
Compositor, guitarrista, docente y director, ha escrito numerosa música de cámara coral y sinfónica, cuenta con más de 20 discos y ha sido merecedor de numerosos premios. Tiene una actividad permanente como compositor de música para teatro. Ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Montevideo y Sodre, ha participado de festivales de música popular y académica, ha actuado con artistas como Osiris Rodríguez Castillos, Susana Rinaldi y Lágrima Ríos; e incluso ha cantado tangos en la Orquesta Uruguay es Tango. En 2015 creó Ástara Cuarteto, ensamble de guitarras para el que escribe especialmente.
Carlos Martínez (Capital Federal)
Desde pequeño se dedicó a la música clásica y folclórica. Fue discípulo del Maestro Luis Gómez. Se especializó en la obra instrumental de compositores argentinos y extranjeros: Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Víctor Velázquez, Abel Fleury, Carlos Di Fulvio, Francisco Tarrega, Juan Sebastian Bach, Isaac Albéneiz, entre otros.
Esteban Muñoz (San Juan)
Conocido como “El duende de la guitarra”, es director y productor musical, autor, compositor e intérprete. Ha editado 4 álbumes y suma más de 40 grabaciones con distintos intérpretes sanjuaninos y argentinos. Ganador de Festival de Laborde 1995 y del Pre Cosquín 2017, revelación de la FNS 2017, ha hecho giras con “El Chaqueño” Palavecino y con Sabroso. Integrante de Los caballeros de la guitarra, autor de “Me gustan las tonadas” y conductor del programa de televisión local El Fogón, es también papá y maestro del cantante y guitarrista Jaime Muñoz Cantos.
PARA AGENDAR
- XXXI Festival Guitarras del Mundo
- Miércoles 1 de octubre
- 21:30 hs
- Auditorio Juan Victoria
- Entrada libre y gratuita
Mirá la invitación de Sergio Fernández Cabrera: