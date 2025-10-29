Concierto coral de lujo: el Coro Universitario de Mendoza cantará Bach y Guastavino en el Auditorio Juan Victoria Será en el marco de los actos por los 200 años de amistad entre Argentina y Alemania. Tendrá lugar el 30 de octubre, con entrada libre y gratuita.

200 de amistad entre Argentina y Alemania se celebran este año y, con ese motivo, han tenido lugar en la provincia diferentes manifestaciones culturales, como conciertos sinfónicos y charlas. Un capítulo más de esa celebración está a punto de concretarse en el Auditorio Juan Victoria, con entrada libre y gratuita: de la mano de la Sociedad Goetheana Argentina Sede San Juan, el domingo 2 de noviembre, el Coro Universitario de Mendoza (UNCuyo), dirigido por Silvana Vallesi, interpretará dos hitos musicales que rinden homenaje a ambos países: Por un lado, “Magnificat”, de Johann Sebastian Bach, junto a un ensamble instrumental barroco constituido especialmente para la ocasión. Y por el otro, “Indianas”, de Carlos Guastavino, acompañado por el destacado pianista Ruy Facó.

“Magnificat”, de Bach, es una obra maestra del repertorio coral e instrumental alemán que, por su profundidad expresiva y su riqueza artística, se ha convertido en un legado universal de la música.

Es la primera gran obra coral que Bach compuso tras su nombramiento en Leipzig en 1723, una creación monumental que combina devoción y virtuosismo; y también su primera gran obra sacra escrita en latín, lo que le daba un carácter más universal y solemne. El texto proviene del Evangelio de Lucas y trata sobre la visita que María hizo a su prima Isabel, quien también estaba embarazada.

Bach la revisó diez años después e hizo algunos cambios, que no alteraron la abrumadora fuerza expresiva de este canto de alabanza a Dios.

“Indianas”, de Guastavino, es un conjunto de canciones corales que fusionan la poesía y el canto popular argentino con una escritura refinada, convirtiéndose en una de las creaciones más representativas de la identidad musical argentina.

Cada pieza musicaliza un poema de autores argentinos como León Benarós, Arturo Vázquez, Isaac Aizenberg y Juan Ferreyra Bass. Aunque escrita en un lenguaje clásico, la obra está impregnada de ritmos y giros melódicos del folclore nacional, como la chacarera, la zamba y la vidala.

Guastavino la compuso en 1967, y su estreno se realizó ese mismo año en Argentina, bajo la dirección de Antonio Russo -gran impulsor del repertorio coral argentino- a quien está dedicada la obra.

“La celebración propone un encuentro musical que reafirma los lazos históricos y la cooperación entre ambos países”, resaltaron desde la agrupación coral el motivo que da pie a esta gran propuesta que tomará cuerpo en la provincia; y que tanto sanjuaninos como visitantes podrán disfrutar en su gran sala de conciertos.

El Coro

El único coro latinoaméricano ganador del “Gran Premio Europeo”, máxima competencia coral mundial, fue creado el 12 de mayo de 1965 por el Maestro Felipe Vallesi, alma mater del organismo. Desde 1997 es dirigido por la Maestra Silvana Vallesi.

“Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento” por el Senado de la Nación, en reconocimiento a su obra, la agrupación desarrolla una intensa e ininterrumpida labor artística orientada a la difusión de la música coral universal. Ha ofrecido conciertos en más de 20 provincias argentinas; y en el exterior ha actuado en muchas e importantes salas de Europa y América.

Tomá nota:

Magnificat, de Bach

Coro Universitario de Mendoza (UNCuyo)

Domingo 2 de noviembre

Auditorio Juan Victoria

20 h

Entrada libre y gratuita