Coty Romero y Nacho Castañares se separaron Los exparticipantes de “Gran Hermano” pusieron fin a su relación a ocho meses de haberse puesto de novios.

Coty Romero y Nacho Castañares pusieron fin a su relación. La noticia fue confirmada en LAM (América), donde la panelista Juli Argenta reveló detalles sobre la separación de la pareja que surgió luego de Gran Hermano (Telefe).

“Me dijo que no podía salir porque está llorando todo el día. Es un tiempo que decidió ella en este momento y que él la respeta”, relató la periodista tras haber conversado con la influencer.

La relación entre Coty y Nacho había sido seguida de cerca por los fanáticos del reality, y su romance parecía consolidado. Sin embargo, esta decisión marca un quiebre en la pareja y muchos se preguntan si podrán reconciliarse.

Como comenzó el romance entre Coty Romero y Nacho Castañares

Hace ocho meses, la separación de Nacho Castañares y Lucila Villar involucró a otra exparticipante Gran Hermano (Telefe): Coty Romero.

Todo estalló cuando “La Tora” dijo que no le gustó que la correntina comience una relación con Nacho porque, hasta ese momento, consideraba que tenían una buena amistad que se quebró por falta de códigos. “No me sorprendió nada, hazte la fama y échate a dormir. Con Coty no tengo relación, no tengo vínculos con una persona dos semanas antes que me dijo públicamente que era la mejor, que me quería y que después se haga la viva, el tema es como transmite”, dijo en diálogo con LAM.

Después entrevistaron a Coty Romero para conocer su versión de lo que había pasado. “No me voy a hacer cargo de lo que digan, la última relación que tuve fue con Alexis y estaba soltero y no jodí a nadie ni a ninguna relación. Las veces que me han tildado de esa manera al final se terminaba confirmando que no era así”, dijo la mediática.

Y agregó: “No éramos amigas, pero si la consideraba amiga a la Tora, éramos compañeras, pero no voy a salir a decir que tiene razón, pero que más quiere que haga, ya le di la razón, pido disculpas si le molestó porque supongo que fue así”.

Después de eso, abrió su corazón para contar lo que sentía por Nacho. “Me enamoré y no lo voy a ocultar. El amor es lindo, y si lo tengo que decir, lo voy a decir. Realmente me enamoré”, admitió.