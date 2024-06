Netflix: cuándo estrena la cuarta temporada de la serie que causa furor La segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton está lanzada y los fans ya se la devoraron. Ahora los autores adelantaron cómo seguirá la historia.

La segunda parte de la tercera temporada de la exitosa serie Bridgerton se estrenó el 13 de junio en Netflix, marcando la última aparición de Colin Bridgerton y Penelope Featherington como la pareja principal. Los seguidores ya especulan sobre cuál de los hermanos Bridgerton tomará el protagonismo en la cuarta temporada que llegará en al menos dos años.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la showrunner Jess Brownell dejó entrever que el líder de la próxima entrega aún no ha sido revelado, afirmando: “He estado a punto de revelar el nombre un par de veces, así que sigan preguntando, ¡tal vez se me escape!”.

Brownell mostró su entusiasmo por la escritura de la cuarta temporada: “Estamos casi al final con la sala de escritores. Siento que es uno de mis mejores trabajos y el mejor trabajo de mi equipo de escritores”.

¿Por qué tomará tanto tiempo para que vuelva Bridgerton? La guionista reconoció la larga espera para nuevos episodios, pero brindó una explicación. “Estamos trabajando para tratar de lanzar las temporadas más rápidamente, pero tardan ocho meses en filmarse, y luego deben ser editadas y dobladas a todos los idiomas”, detalló.

Además, añadió que “la escritura también lleva mucho tiempo, así que estamos en un ritmo de dos años. Estamos tratando de acelerar, pero en ese rango”.

Fuente: Infobae