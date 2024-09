Darío Barassi contó por qué se bajó de “Ahora caigo” y cómo se encuentra de salud El conductor sanjuanino será reemplazado por el Chino Leunis. En diálogo con Teleshow detalló cuáles son sus nuevos compromisos y cómo se siente.

Desde que Darío Barassi anunció que dejará de conducir Ahora Caigo, el programa que comanda en la pantalla de El Trece, sus seguidores se alarmaron creyendo que la decisión tenía que ver con algún problema de salud, teniendo en cuenta que en los últimos meses estuvo internado para someterse a una intervención y hasta tuvo que parar las grabaciones de su ciclo por un malestar. Y, como notó que muchas personas en sus redes sociales le preguntaron por su continuidad en el ciclo de entretenimientos, usó sus historias para llevar tranquilidad: “Me metí en el último posteo que hice, haciéndome el sexy para ver cuáles eran sus comentarios, y noté que muchos están preocupados por mi salud, así que voy a hacer un par de historias contándoles todo”, comenzó contando el sanjuanino.

“‘¿Por qué te vas del programa?’, preguntan muchos seguidores míos, y les cuento: desde el día uno en que firmé contrato para Ahora caigo sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa. Es algo que el canal ya sabía y estaba consensuado”, dijo Barassi.

En diálogo con Teleshow, el actor y conductor aportó mayor claridad: “No estoy renunciando al programa, para nada. Mi contrato siempre fue que iba a grabar lo máximo posible porque tenía disponibilidad hasta fines de agosto y quería dejar lo máximo posible cubierto del año. Pero por cuestiones personales, viajes, un paro del sindicato de cámaras y demás, y también que estuve dos o tres días con unos mareos, voy a salir al aire hasta el viernes 25 de octubre”. Y contó quién será su reemplazo: “Luego va a estar el Chino Leunis, que se copó, aceptó y grabó un par de programas más, para que no tenga que terminar el ciclo en octubre y llegue a cubrir noviembre”.

Barassi también quiso despejar temores ajenos y dejar en claro que ninguna decisión tuvo que ver con su estado de salud. “Vengo de un año duro, el año pasado con todo el tema de la muerte de mi vieja y demás, un poquito de angustia, un poquito de estrés también, pueden haber potenciado el tema de las cervicales, pero no es más que eso y punto. Estoy bien”, explicó.

La realidad es que al sanjuanino le gusta mechar un poco de sus dos pasiones: la conducción y la actuación, y en los últimos años se encargó de no descuidar ninguno de los rubros. En paralelo a las grabaciones del ciclo de juegos, ya empezó con la previa de una producción para la plataforma Disney en la que, según adelantó en sus redes, le exige aprender a manipular armas. “Tengo un compañero de ficción espectacular y tengo que andar bien a caballo: un cowboy va a ser el gordo”, comentó Barassi, quien ya se sumergió de lleno en el proyecto.

“Estoy entrenando y con rondas de lectura para la serie que empiezo a rodar el 15 de septiembre, que es muy importante. Entonces mínimo que quería tener quince días de preparación para arrancar, porque después se va a grabar de corrido hasta mediados de diciembre. Después me tomo vacaciones, creo que tengo una película y después estoy evaluando qué hacer, lo más seguro es que siga con Ahora caigo, así que un poco ese es el panorama”, aseguró sobre el futuro laboral inmediato y el tiempo libre compartido con su esposa Luli Gómez Centurión y sus hijas, Emilia e Inés.

En su rol de conductor también tiene pendiente para estas semanas el estreno de Love Is Blind: Argentina, junto a Wanda Nara y bajo el sello de Netflix. La versión local del famoso show internacional, que desde su desembarco en la pantalla chica fue un éxito global, aún no tiene fecha de salida pero se estima que será a fines de septiembre.

“El producto es una bomba y cuando salga va a explotar. Les va a volar la cabeza. Con Wanda estamos enajenados haciéndolo y las parejas son una bomba. Más que un reality es un experimento social que funciona. La gente va a casarse, a encontrar al amor de su vida de manera ciega”, develó a este medio sobre el formato que ya tiene ediciones en países como Estados Unidos, Brasil, México, Inglaterra, Suecia y Japón, entre otros.