Darío Barassi: “Me googleo dos o tres veces por semana para ver qué aparece, soy un poco fanático de Barassi” El actor sanjuanino regresa al Prime time el lunes y brindó una entrevista en la que habla del programa y de su forma de conducir. "Realmente disfrutar un trabajo es una gloria y hay que agradecerlo” dijo.

Darío Barassi palpita el regreso de ¡Ahora caigo! En diálogo con TN Show, el conductor contó cómo se prepara para debutar el lunes 31 de marzo a las 21:15 en la pantalla de eltrece con el popular ciclo de entretenimiento que promete traer más emoción, risas y premios millonarios.

“Estoy muy expectante, viendo qué va a pasar, pero poniendo el foco en hacer un programa de calidad. Cuando uno está en un horario tan competitivo, tiene que hacer un producto que esté bueno, que funcione, que sea divertido y que tenga buenos premios”, opinó. Y aseguró: “Por mi parte, me pongo la camiseta, en cada programa dejo todas las gracias que pueda tener y espero que el público nos acompañe”.

Ahora caigo tiene un concursante principal, llamado “líder”, que debe enfrentarse a otros diez participantes en duelos individuales de cultura general. El objetivo será derrotar a todos sus oponentes para llegar al gran premio.

Consultado sobre los cambios para esta temporada, Barassi anticipó que habrá nuevos desafíos y que los ganadores se podrán llevar hasta cinco millones de pesos por programa. “Hay juegos nuevos con una dinámica distinta y posibilidad de tener estrategia, porque ahora te avisamos con cuál vamos a ir. Además, antes te podías ir sin nada, ahora mínimamente el 50% del pozo que acumules ya es tuyo, y te damos la chance de duplicarlo. Así que, son todos cambios a favor de los participantes para que la puedan pasar bien y llevarse plata”, destacó.

Darío Barassi dio los primeros pasos en los medios como actor. Sin embargo, con el tiempo demostró que la faceta de conductor le sienta muy bien.

Al respecto, comentó: “El actor no se pierde nunca. Yo veo la conducción como que me pongo una mochila, un traje de Barassi, que es algo muy parecido a quien soy en la vida personal”.

“Para mí fue un desafío, pero también se dio de manera muy natural. Yo empecé a conducir en pandemia. Estaba haciendo una obra de teatro con Verónica Llinás, Carcajadas Salvajes, que era una bomba, pero se suspendió. Al tiempo me llamaron para hacer 100 argentinos dicen. Hice el casting con otros colegas y me terminaron eligiendo. Fue rarísimo”, comentó aún sorprendido.

Sin embargo, desde el primer momento se sintió en su salsa: “Me sentí muy cómodo, con un muy buen equipo que me contiene y al que trato de mantener porque funciona. Realmente disfrutar un trabajo es una gloria y hay que agradecerlo”.

No hay dudas de que Barassi disfruta la conducción y, de hecho, se han viralizado varios momentos divertidos con los participantes. Consultado acerca de qué anécdotas le quedaron más grabadas de la temporada anterior, reveló: “Yo soy muy… habla muy mal de mí, pero veo un montón de cosas mías, o sea, hasta me googleo dos o tres veces por semana para ver qué aparece, soy un poco fanático de Barassi, lo consumo yo también”. “Me acuerdo uno que estaba con un peinado que tenía Ricky Montaner, que era mitad oscuro, mitad claro, y había una chica que se reía con una risa de chancho, ese momento fue genial”, recordó.

Si bien admitió que es de risa fácil, comentó que los momentos de la vida cotidiana que más lo hacen reír son con sus hijas. “Me vuelven loco, tengo debilidad por ellas, la verdad es que las disfruto un montón y me parecen las dos muy entretenidas. Con mi mujer también me cag… de risa, tenemos ese punto muy en común. Y con mis amigos lo mismo. Me divierto mucho, soy un tipo que anda por la vida relativamente contento”, cerró.

Fuente:TN