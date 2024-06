¿Debut y despedida?: Levantaron el programa de Marcelo Tinelli El ciclo “Primos de América” en el que el conductor aparecía con El Tirri no se emitirá este viernes. Enterate por qué.

Marcelo Tinelli volvió a la televisión –con su pelo rosa- en América junto a su primo El Tirri en un ciclo especialmente pensado para sumar contenidos sobre la Copa América, pero parece que ni la entrevista exclusiva con Lionel Messi que emitió el martes le sirvió para seguir al aire.

A última hora de este jueves 20, desde América comunicaron que el programa del viernes 21 no se emitiría “porque no se consiguieron los derechos de Conmebol. Era un ciclo de dos programas”.

Lo cierto es que los dos programas no pudieron conseguir sacar a América del bajo rating y quizás esa sea la verdadera causa de la suspensión.

“Dos figuras que generan pasiones, juntos en una charla inolvidable. Preparate para ver el encuentro del mejor jugador del mundo… con el peor de Bolívar”, fue la presentación del canal América para la entrevista de Marcelo Tinelli a Lionel Messi, el martes 18 a las 21.30: hizo, apenas, 2,9 puntos de rating promedio. El miércoles, el primer programa Primos de América, de Tinelli y su primo El Tirri, pensado para cubrir la Copa América, logró 1,6 puntos promedio.

Cómo queda la programación de América del jueves tras levantar el programa de Marcelo Tinelli

En su sitio oficial, el canal publicó la grilla con la programación para este jueves. Allí se confirma que no saldrá al aire “Primos de América”, sino que esta noche emitirá:

• 20:00: LAM

• 22:00: Noche al Dente

• 23:00: Pasó en América