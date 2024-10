Debutó Bake Off Famosos a pura tensión, lágrimas y una polémica salida que terminó en reclamo La nueva temporada del reality show pastelero, ahora con celebridades, debutó en Telefe con la conducción de Wanda Nara. Los momentos más destacados

“Desde esta carpa maravillosa, los invitamos a vivir juntos de una nueva competencia”. A las 22 en punto del lunes 30 de septiembre se escuchó en off la voz de Wanda Nara. “Acá los sabores, las texturas y la tradición de la pastelería tomarán una dimensión única, que los hará vivir momentos de alegría, de tristeza y de tensión. Pero sobre todo de mucha, mucha dulzura”, dijo la conductora de Bake Off Famosos Argentina (Telefe) para darle inicio a una nueva temporada del reality show pastelero, esta vez con figuras del espectáculo, la música, las redes y el deporte como concursantes.

“14 celebridades que conquistaron al público con sus diferentes profesiones se encontrarán acá en la carpa de Bake Off, porque solo uno será el gran ganador de la competencia”, dijo después, y en ese punto el rating medido por Ibope alcanzaba la marca de los 11 puntos, siendo lo más visto de la televisión argentina.

“Al fin estoy en Bake Off”, celebró Andrea del Boca en el video introductorio. “A Bake Off vengo a aprender, a divertirme, a pasarla lindo”, describió Verónica Lozano. “Amo los sabores, la alquimia de la cocina…”, contó Javier Calamaro. “Pensé que venía solamente a aprender, a pasar un buen momento… ¡No, vengo a ganar!”, desafió Mariano Iúdica. En la misma línea se presentó Damián de Santo: “¿A qué vengo? ¡A ganar!”. “Estoy en un desafío que quiero ganar, obviamente”, se confió Karina Jelinek. “La carpa está lista, los participantes están preparados… Así comienza Bake Off Famosos”, cerró Wanda y tras el corte de la escena, se vio cómo todos los participantes entraron juntos y eufóricos a la carpa, cada uno eligiendo de manera aleatoria la estación que irían a ocupar de ahora en más.

Como buena anfitriona, Wanda les fue dando la bienvenida a cada uno y pasó a explicar la dinámica de la temporada. “Cada episodio cuenta con dos desafíos: uno técnico y otro creativo. El mejor promedio de los dos, será nombrado pastelero estrella. Y el peor, lamentablemente abandonará la carpa. Uno solo de ustedes se convertirá en el gran pastelero y ganará el premio de 30 millones de pesos”, anunció. “Para convencer al jurado van a tener que trabajar muchísimo”, agregó y así fueron ingresando, a las 22.08, cada uno de los jurados.

Primero, Damián Betular, quien se fundió en un abrazo con la conductora. “Betu, vos sabés que lo mío son los dulces…”, dijo ella. “¿Cocinar?”, le preguntó el pastelero. “No, comer”, dijo Nara y cerró el paso de comedia. Después fue el turno de Christophe Krywonis. Y por último, Maru Botana, a quien Wanda recibió como “la hermosísima y talentosísima Maru, en su vuelta a la televisión”. “Gracias, qué lindo, me encanta, gracias, chicos. Feliz, un placer estar en Telefe de vuelta y encima con esta propuesta tan linda como es la pastelería”, devolvió ella.

A continuación plantearon la temática para el primer desafío. “La celebración. Sí o sí tiene que reflejar el momento de gloria de sus vidas. Y tienen que preparar seis cupcakes”, anunciaron. “¿Qué son los cupcakes?”, se preguntó Callejero Fino. Luego Betular les anunció que la media docena tienen que tener el mismo sabor, con lo que “realmente les guste a ustedes, con un relleno elaborado, no solamente dulce de leche, que tenga una preparación y un almíbar”. “Les recomiendo organización y concentración siendo esta primera prueba, tienen que brillar”, sugirió Christophe. “Cuando la cantidad es exacta, siempre cocinen de más. Y tengan mucho cuidado con el horno. Al momento de rellenarlo el cupcake tiene que estar frío para que pueda entrar bien el relleno”, completó Maru. Así, Wanda anunció que todos tenían dos horas para completar con la prueba.

Así, todos pusieron manos a la obra. Calamaro cocinó cupcakes basados en su recordado recital subacuático para las ballenas. Ángela Leiva en lo que va siendo su carrera musical. Marcos Milincovic, en sus años en la selección argentina de voley. Vero Lozano fue con un homenaje a su maternidad. Eliana Guercio se inspiró en su familia. Callejero Fino evocó su primer show en el Luna Park y el amor por su mujer. Gastón Edul fue por un recuerdo por su cobertura en el mundial de fútbol de Qatar 2022.

Mientras todos estaban erguidos frente a sus preparaciones y con las manos sobre la estación, Jelinek se mostró un poco colapsada. Y por un momento, se escondió debajo. En ese momento, aparecieron Wanda y Christophe. “Se me nubló un poco pero es parte del desafío”, se justificó ella, quien hizo una preparación inspirada en su programa de moda. “El orden pasa por la tranquilidad. Quedate tranquila que va a estar todo bien”, le dijo el francés. “Afuera el bajón, afuera el bajón”, repetía como un mantra la modelo e intentaba mantener la calma. “A Karina hay que darle un sublingual ¡Está nerviosa!”, bromeó Lozano.

Parte de ese nerviosismo se trasladó a su preparación, que no fue muy elogiada por los jurados. “El relleno no está… Te quedó un trabajo al que le falta”, dijo Betular. “Siento que le faltó humedad y te vi echándole el almíbar por arriba. Era una consigna importante, que se nota que no está”, concluyó Botana.

“Cuando la veo, pienso que es lo mejor que me pasó en la vida. Siempre pensé que mi carrera era lo más importante y que nada ni nadie podía competir con eso. Pero cuando llegó mi hija, borró todo de un plumazo”, dijo Andrea del Boca con lágrimas en los ojos y totalmente conmovida sobre su hija Anna, quien inspiró su serie de cupcakes. “Cuando uno toma a alguien a quien ama como inspiración, el resultado casi siempre es bueno. Acá está bien, está muy bien”, aprobó Betular y se generó el primer gran momento emotivo en esta nueva temporada.

Una vez que pasaron todos a mostrar sus creaciones -siendo Vero Lozano, Marcos Milincovic y Nacho Elizalde lo más elogiados-, todos pasaron a realizar la prueba técnica. La misma consistía en seguir una receta y replicarla exactamente, contando con los mismos ingredientes. La particularidad del desafío es que los jurados no estarían presentes y que iban a degustar a ciegas, sin saber quién hizo cada una. La preparación consistía en una torta colorida y alegre con una crema chantilly batida a mano, cuatro capas de bizcochuelo y una altura de 17 centímetros. Todo, en dos horas y media.

Esto hizo que las caras de todos cambiaran por completo, desconcertados por la dificultad que esto implicaba. Elizalde intentó ayudar a Cami Homs con el batido pero desistió de inmediato. En cambio, Milinkovic ayudó a Candela Molfese sin problemas. Callejero Fino le daba una mano a su colega Ángela Leiva, pero también a Gastón Edul. Damián de Santo hizo lo propio con Jelinek, quien estaba desorientada con los ingredientes. El actor, que estaba por terminar su torta, también acudió al llamado de Andrea del Boca, a quien se le complicaba, otra vez, con el batido de la crema.

El tiempo se cumplió con puntualidad y los jurados reingresaron a la carpa para probar a ciegas. De un lado estaban las tortas y, por delante de ellas, retratos de los participantes; de manera tal en que el televidente sabía de quién era la torta, pero no los jueces.

A la hora de probar, la de Cande Molfese fue la mejor para el jurado, seguida muy de cerca por la de Eliana Guercio. En tanto, las de Marcos Milinkovic y Andrea del Boca también fueron muy elogiadas. Y entre las peores, quedaron las de Gastón Edul, Damián de Santo, Nacho Elizalde y Karina Jelinek.

Esto dejó en la cuerda floja a Jelinek, quien tras una breve deliberación entre Betular, Christophe y Botana, con Wanda de testigo, quedó eliminada del juego y se convirtió en la primera, ya en este programa debut. En tanto, el puesto del pastelero estrella quedó para el exjugador de voley, quedándose con el delantal celeste.

Luego de recibir la noticia de su despedida, Jelinek sorprendió a todos. “Ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera ustedes? Porque sé que no fui la peor y creo que tengo derecho a decirlo por qué no fui la peor”, argumentó. “¿Por qué no fuiste la peor?”, le respondió Betular. “Porque no fui la peor… Lo dejo a tu criterio, después respondeme”, dijo ella, misteriosa. “¿Pero por qué creés vos que no fuiste la peor?”, insistió el pastelero. “Porque solamente una persona dijo que era mala. Es para sacarme la duda y aprender, nada más”, volvió a decir Karina.

“Los 14 estaban muy parejos, tanto los cupcakes como las tortas y fue muy mínimo el trabajo que tuvimos tantos, tanto en el bizcocho, la crema… Así que no es que te vas por muchísima diferencia, sino que por muy poco”, cerró Betular y eso pareció conformar a Karina. “Muy bien. Estaba tensa porque me preocupa hacer algo bien, y yo creo que correspondía que me vaya primera, porque ellos se mueren por estar acá. Yo no sé ni hacer un postre y se merecen seguir”, dijo ella y recibió un abrazo de todos sus ahora excompañeros de reality.