Delirante tarde para tomar el té, la intrigante obra para ver en el Teatro del Bicentenario Las entradas ya están disponibles en boletería de la sala y de manera online.

Con dramaturgia original, este sábado 13 de septiembre a las 21h, la obra “Las Rococó” del elenco homónimo vuelve a escena para reunirse a tomar el té en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario para lo cual invitan a todos los sanjuaninos a hacer parte de esta ceremonia.

El elenco hizo su debut con esta pieza en 2024 en la sala Cooperativa Teatro de Arte interpretada por el elenco homónimo, conformado por Rodrigo Salas, Eliana Sierra y Guadalupe Herrera, también autora de la pieza. Si bien, la “conducción es colectiva”, como apuntaron desde el grupo, la creación tiene a Florencia Arce como asistente de dirección.

Si bien, formó parte de su tesis de graduación, el año pasado; como flamante profesora de Teatro, Guadalupe decidió poner en escena su creación fuera del ámbito universitario. Así, es que convocó a Sierra y a Salas, quien propuso sumar a Florencia para asistirlos.

“Es una comedia de época barroca, apta para todo público. Aquí, Las Rococó con sus looks barrocos de feria americana y sumidas ante la negaciòn que las habita, deciden reunirse una tarde a compartir un té. Sin embargo, las invitadas desconocen el estrafalario plan que oculta la propia dueña de casa, lo que pondrá al descubierto actitudes grotescas y vidas un tanto miserable”, destacó la escritora del libreto.

“Todo nace a partir de una imagen de mujeres barrocas y un estilo rococó. Luego eso me llevó a preguntarme sobre cómo podrán haber sido sus vidas, cómo eran a la hora de maquillarse o vestirse y sobre el porqué de sus pelucas. Y llegó a mi mente una imagen de nosotros como mujeres rococó”, recordó Guadalupe, resecto a la pieza que nació y creció todo a pulmón cuyo vestuario y escenografía remite a la ostentosa moda que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, especialmente en Francia.

“La expectativa es que la gente la pase bien y se divierta con nosotras, que disfrute del teatro independiente y de las locuras de estas tres protagonistas frente a la falta de plata”, dijo Salas acerca de lo que esperan para esta función dirigida a adultos y menores desde 13 años de edad.

