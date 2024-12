Despidieron a Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia: “Hubo presiones externas” “Empezó la presión por el tema de la presencialidad. Lo utilizaron como excusa", expresó el periodista.

Este miércoles hubo movimientos fuertes en los medios de comunicación, luego de que se conociera la decisión de parte de Radio Rivadavia de desvincular al periodista Marcelo Longobardi, quien conducía el programa “Esta Mañana”, ciclo que había comenzado en marzo del 2023 luego de haber trabajado en CNN Radio desde Estados Unidos.

Según la empresa, el motivo fue que “el desempeño en términos de audiencia que no acompañó las expectativas trazadas por nuestra emisora” y agregaron que la determinación se adoptó “en estricto apego a las condiciones previamente acordadas”.

No obstante, Longobardi ofreció una entrevista a La Nación, en la que expresó a secas que lo “echaron” y que hubo presiones “externas” y una negociación “entre la radio y el Gobierno” de Javier Milei.

“El motivo formal fue la falta de presencialidad. Dijeron que no estaba cumpliendo con esa condición, pero eso no tiene ningún sustento: desde el momento en que me contrataron, sabían que yo vivía en los Estados Unidos la mitad del año”, señaló.

Agregó que el argumento para desvincularlo por la falta de presencialidad “es tan inverosímil que no tiene ningún sustento, primero por los antecedentes míos y porque Nelson (Castro), a la tarde, hace lo mismo”.

“Empezó la presión por el tema de la presencialidad. Lo utilizaron como excusa. Es un argumento totalmente estúpido, lacónico, ridículo, inverosímil, porque no tiene ningún sustento. La tecnología que utilizo es de última generación, y la propia radio la tiene incorporada. No hay ninguna lógica detrás de eso”.

Y denunció presiones externas: “Estoy convencido de que esto tiene que ver con una negociación entre la radio y el gobierno. Es evidente que mi postura crítica hacia Milei ha sido un problema”.

Agregó que Milei tiene con él “una especie de obsesión psicótica: me ha llamado, en un tuit, ‘hijo de p…’. Los niveles de ataque que recibo son brutales, debo ser el tipo más atacado por el gobierno”.

EL COMUNICADO OFICIAL DE RADIO RIVADAVIA

Radio Rivadavia informa que, a partir del día de la fecha, se ha dado por finalizado el vínculo contractual que mantenía con el Sr. Marcelo Longobardi.

Esta determinación se adopta en estricto apego a las condiciones previamente acordadas y, de manera destacada, ante el desempeño en términos de audiencia que no acompañó las expectativas trazadas por nuestra emisora.

Como medio con una sólida trayectoria y un inquebrantable compromiso con la excelencia periodística, Radio Rivadavia trabaja para liderar en audiencia y el rating es un factor esencial para asegurar la competitividad y la consolidación de nuestros contenidos.

Nuestra responsabilidad es continuar ofreciendo a la audiencia una propuesta rigurosa, dinámica y en permanente evolución, acorde a las demandas del público y del mercado.

Agradecemos al Sr. Marcelo Longobardi la labor desempeñada durante el tiempo en que colaboró con esta casa y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros emprendimientos profesionales.