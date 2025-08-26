Después de ser salvado por Lali en los Playoffs de La Voz argentina, Jaime Muñoz hizo un jugoso vivo en Instagram En la intimidad de su hogar, el cantante sanjuanino habló con sus seguidores. Entre otras cosas, contó que los shows en vivo empiezan el 31 de agosto, actuó junto a su padre y hermano e invitó a cantar a su mamá.

Y sí, fue una noche de emociones intensas para los admiradores de Jaime Muñoz Cantos (él ya las tendría digeridas, considerando que son envíos grabados), porque cuando ya se armaba la campaña para que fuera salvado por el público en la instancia de Playoffs de La Voz Argentina (el lunes Lali eligió, en primer lugar, a su compañero Valentino Rossi) finalmente anoche, la famosa coach pronunció la palabra tan esperada: ‘Jaime’. Y mientras el joven cantante y boxeador de 18 años temblaba, y los sanjuaninos y otros fans celebraban a grito vivo, lo mandó directo a la siguiente ronda del exitoso reality musical de Telefe: Los Shows en vivo, la próxima etapa. Una vez terminada la transmisión, consciente de que muchos seguidores estarían en vilo y seguramente con el teléfono estallado de mensajes, Jaime Muñoz Cantos -que sorteó esta ronda entonando La barca, ya sin guitarra- hizo un vivo de Instagram, que dejó varios pasajes encantadores e interesantes.

Distendido, el joven que fue marcado por La Sole como uno de los posibles ganadores –aunque él prefiere decir ‘paso a paso’- abrió una ventana a su intimidad, a su hogar, a su familia. De entrada se excusó por no poder cantar, como los seguidores de distintas partes del país e incluso del exterior (para su visible sorpresa), le pedían. ‘Estoy muy quemado de la garganta, vengo de un resfrío bastante fuerte’, explicó. Pero no se hizo de rogar con la música. ‘¿Quieren escuchar un tema instrumental? Traigo la guitarra y hacemos algo con mi viejo’, adelantó antes de introducir al ‘Sensei’, como llamó a su papá, Esteban Muñoz, ‘El duende de la guitarra’. También entró su hermano Lucho y los tres les sacaron chispas a las cuerdas, vivados por quienes atendían la transmisión. ‘Bravo’, ‘Unos capos’, ‘Maestro’, ‘Qué padre tenés’, ‘Qué bien toca la guitarra el hermano’, fueron apenas algunos de los muchos comentarios de las más de 100 personas que el trío Muñoz cosechó en su improvisada y notable actuación.

Charla va, charla viene, Jaime -que entre otras cosas confesó que necesita un celular mejor para este tipo de contenidos- agradeció elogios y respondió preguntas. Así se hizo eco del fallecimiento del Chango Huaqueño, aclaró que él no ha elegido ninguno de los temas que ha cantado en el concurso televisivo, respondió ‘Dios dirá’ cuando le desearon que volviera a actuar con su guitarra y, ante todo, subrayó que el 31 de agosto necesitará del apoyo del público para continuar en las instancias finales del programa. Sería el inicio de los Shows en vivo, donde el público es el que vota sucesivamente, hasta elegir al ganador. Pero como bien dice Jaime, ‘paso a paso’, hay que disfrutar aquí y ahora. Y eso hizo.

Jaime Muñoz hizo el vivo de Instagram con su padre, su madre y su hermano, todos artistas.

‘¿Quieren escuchar a mi hermano cantar? Mi familia toda canta y toca’, comentó antes de mostrar un dúo de su hermano y su papá. Después invitó a su mamá. ‘Ahora van a cantar mi madre y mi padre… Mi amor en una tonada van a hacer, con mucho cariño para todos ustedes’, anunció, y salió tonada nomás, con una de Ernesto ‘El Negro’ Villavicencio. ‘Qué grande esa familia che, puro talento todos’, ‘Apaaaa la Reina’, ‘Viva Cuyoooo’, ‘Increíble’, ‘Qué voz tiene tu mamá’… escribían del otro lado de la pantalla.

‘Bueno gente, un placer tener el apoyo de ustedes. Y bueno, ya vamos cortando ¿eh?… Mañana será otro día’ empezó a despedirse luego del mini show familiar. Pero antes de irse, se hizo eco de un interrogante de la gente: ‘Preguntan cuál es la mejor tonada’. Y con papá soplando fuera de cámara, lanzó sonriente ‘Me gustan las tonadas’ (NdeR: de Esteban Muñoz) ‘¿Han escuchado Me gustan las tonadas? (…) Son todas las tonadas buenas, según de qué querés escuchar la tonada ¿no?’, agregó con un pie en el estribo.

Una familia de artistas que sigue, comparte y apoya el derrotero de Jaime en La voz argentina. Y a la que Jaime, aprovechando la visibilidad que da el programa, también muestra con orgullo, admiración y cariño.

Enterate cómo sigue y cuándo termina La voz argentina

Los cinco elegidos por Lali, de derecha a izquierda: el sanjuanino Jaime Muñoz Cantos, Lola Kajt, Valentino Rossi, Rafael Morcillo y Alan Lez.

Ya pasaron las Audiciones a ciegas y los Knockouts

Actualmente está en instancias de Playoffs. En cuanto a los participantes sanjuaninos, dos entraron a esta etapa. Jaime Muñoz Cantos, del team Lali, que fue salvado por la coach anoche. Y Edu Desimone, del team de Luck Ra, que comienza su Playoff esta noche, según lo anunciado. Cada coach salva a 5 y los 6 restantes van a voto popular, de entre los cuales quedarán 3.

Una vez concluidos los Playoffs (cada equipo quedará con 8 participantes), resta muy poco para el desenlace. La etapa siguiente son los Shows en vivo, donde compiten entre sí todos los cantantes, de todos los teams. Votos del público mediante, los irán eliminando hasta llegar a semifinales y luego, la Gran Final.

La Gran Final de La voz argentina sería en octubre. La fecha exacta depende de los partidos de fútbol que transmitirá el canal.

¿Te lo perdiste? Mirá acá el momento en que Lali salva a Jaime en los Playoffs de La voz argentina