Dolor por la muerte de una conocida actriz de El Eternauta También artista y docente, tenía una larga trayectoria en cine, teatro y televisión.

El mundo del espectáculo argentino recibió la noticia del fallecimiento de Claudia Schijman, figura extensa trayectoria y enorme reconocimiento en la escena teatral y televisiva. La información fue confirmada y compartida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que la despidió a través de una publicación en sus redes sociales, expresando el pesar por la partida de una figura muy querida por colegas, alumnos y seguidores.

El mensaje de la entidad no dejó dudas de la huella imborrable de la artista en el oficio. “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresaron, acompañando la publicación de imágenes y recuerdos de la artista. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el ambiente, no solo por la cercanía de sus últimos proyectos, especialmente su participación en la serie El Eternauta como parte del grupo que se refugia en la parroquia San Isidro Labrador, sino también por el cariño y la admiración que despertó entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir escenario, rodaje o aula con ella.