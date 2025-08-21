Dolor por la muerte del DJ sanjuanino Gustavo Sánchez Causó sorpresa el fallecimiento del querido hombre de las bateas y se multiplicaron los mensajes de cariño para despedirlo.

Se conoció el fallecimiento del DJ Gustavo Sánchez, noticia que sorprendió y entristeció también a la comunidad de colegas y gente de la movida nocturna.

“Haciendo lo que me gusta hacer” escribía Sanchez en un posteo en su cuenta de Instagram, frente a mixers, reproductores de CD y su notebook seguramente repleta de música desde donde era capaz “hacer magia” para poner a bailar a todos.

Sánchez tenía 54 años, era hombre de radio también, a través de su programa BarDubai, por Radio Light.

Sus sets seguirán en Spotify (Gustavo Sanchez)para recordar esas mezclas que tantas veces hicieron bailar a los sanjuaninos.

Hombre muy querido en el ambiente, donde se destacaba sus cualidades humanas.

Su despedida es en jueves en cochería San José, ubicada en Salta 424 Sur, Capital, desde las 8:30 hasta las 17:30.