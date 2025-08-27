Eduardo Desimone necesita el voto del público para seguir en carrera en La Voz Argentina El joven sanjuanino depende ahora del voto popular para avanzar en las etapas de La Voz Argentina y seguir representando a la provincia.

El talento sanjuanino volvió a brillar en el escenario de La Voz Argentina. En la noche de este martes, Eduardo Desimone, integrante del team de Luck Ra, interpretó el clásico “Usted se me llevó la vida”, popularizado por Alejandro Fernández, y recibió elogios del jurado por la emoción que transmitió en cada verso.

Soledad Pastorutti fue de las primeras en destacar su actuación y remarcó la impronta folklórica que el joven le imprimió a la canción. El resto de los coaches también reconoció su versatilidad y su capacidad de conectar con el público.

Sin embargo, a la hora de definir quiénes pasaban de manera directa a la siguiente fase, Luck Ra optó por otros participantes de su equipo. Así, Desimone quedó entre los seis concursantes que deberán apelar al voto de la gente para seguir en carrera.

En la misma situación se encuentran Enrique y Tomás Olmos, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina y Lucía Lencina.

El conductor, Nico Occhiato, fue el encargado de anunciar la apertura de la votación. Para apoyar a Eduardo y garantizarle un lugar en la próxima etapa, el público puede:

Podés votar enviando VOZ al 9009 , ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe .

El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago.

De esta forma, el futuro de Eduardo en el programa depende de la elección de los televidentes.