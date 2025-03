Eial Moldavsky le pidió disculpas a Lali Espósito por ventilar un supuesto romance "Es una pésima manera de hablar", aseguró el hijo de Roberto Moldavsky.

Luego de que Eial Moldavsky contara detalles íntimos de una supuesta relación con Lali Espósito, el conductor de OLGA y su compañera Nati Jota pidieron disculpas públicas al aire. En el arranque de Sería Increíble (OLGA), ambos participantes del canal de streaming, se refirieron a la polémica que creció durante el pasado fin de semana largo.

“Fue un momento bastante choto, yo en lo personal no lo decodifiqué como para frenarlo en su momento como hubiera correspondido”, aseguró Natalia.

“La historia no es verdadera, pero el video es feo de ver, pedí disculpas, las vuelvo a pedir acá, es una pésima manera de hablar de cualquier persona”, agregó Eial.

¿Qué pasó?

Una vez más, un conductor de OLGA quedó envuelto en una polémica por sus dichos subidos de tono al aire del canal de streaming. En esta oportunidad el protagonista fue Eial Moldavsky, quien habló con lujo de detalles de los repetidos encuentros sexuales que habría tenido con una famosa cantante argentina que, hace un tiempo, tuvo que viajar a España por cuestiones laborales. Por la cantidad de pistas que dio, los usuarios asumieron que estaba hablando de Lali Espósito y salieron a defenestrarlo por ser “poco caballero”.

Todo empezó cuando, en medio del programa Sería Increíble (OLGA), Eial confirmó que tuvo un romance con una artista argentina muy famosa. Según contó, esta “actriz verificada” lo invitó a vivir con ella ocho meses, “todo pago”, en Madrid, mientras hacía una serie. Sin embargo, reveló que se negó a hacerlo. Si bien hasta ahí no se generó mucho revuelo, el problema arrancó cuando Nati Jota y Homero Pettinato le pidieron que diera más detalles al respecto.

El relato que generó la polémica: “Completamente fuera de mi línea”

“Nos conocemos en un evento de una marca de alcoholes que nos había llevado a hacer contenido. Pegamos muy buena onda. Ya veníamos hablando por TikTok. Año 2021. Salimos después del evento. O sea, otra vez, metemos una cita, vamos a un bar del centro. La cita anda muy bien”, explicó Moldavsky. Repentinamente, en medio de su relato, Pettinato le hizo una consulta subida de todo: “¿Le hiciste una mini penetración?”.

Entre risas, y sin echarse para atrás, Eial respondió: “Le hice una mini y una máxima después”. Además, siguió remarcando todo el tiempo que se trataba de una “famosa clase A”. “Yo, fascinado. Lejísimo. Completamente fuera de mi línea. Vamos a un bar del microcentro. La salida anda muy bien. Vamos a mi casa. Duerme en mi casa”, sumó. Como para completar el relato, aseguró sin tapujos que la famosa le practicó sexo oral.

En ese momento, tras compartir más detalles con sus compañeros, Moldavsky aseguró que esta famosa con la que intimó lo invitó a vivir en España con ella. “Tuvimos una conversación a las dos de la mañana de ella diciéndome: ‘Vos venís conmigo que yo me ocupo de todo’ y que ‘si estás en Madrid, ¿qué te puede pasar de malo?’. Ocho meses en Madrid. Tipo, es un planazo”, relató.

Después de varias idas y vueltas entre los integrantes de la mesa, Nati J. opinó: “¿Después de una cita ya te estaba invitando a España? Es raro eso”. Para no quedarse afuera del debate, Pettinato aseguró que Eial estaba hablando de la ex Casi Ángeles. “Es Lali. Es Lali”, comentó. Sin embargo, Moldavsky fingió que no lo escuchó, por lo que no negó ni afirmó la identidad de la mujer en cuestión.

Cabe recordar que, en 2021, cuando habría pasado todo esto, Lali viajó a Madrid para grabar la serie Sky Rojo (Netflix), por lo que todo indica que ella es la misteriosa mujer detrás de la historia de Eial. Además, se los había visto justos en público con anterioridad. Como era de esperarse, los usuarios quedaron indignados con la cantidad de detalles que expuso el conductor sobre el presunto encuentro sexual con Espósito.