El apodo íntimo con el que Facundo Pieres llama a Zaira Nara El polista lo reveló y dejó atónitos a sus fans.

Ahora que la relación comenzó a dejar de estar en el centro de la polémica, tanto Zaira Nara como Facundo Pieres se animan a realizar posteos juntos. En uno de estos, el polista expuso cuál es apodo que le puso para llamarla en la intimidad, por lo que sorprendió a todos.

Sucede que los primeros meses de relación entre Facundo Pieres y Zaira Nara han sido bastante revolucionados. Se debe a que el polista es la ex pareja de Paula Chaves, por lo que durante varios meses mantuvieron oculto este romance producto del enojo que le causó a ella enterarse de esto.

Sin embargo, si bien la relación entre ellas no volvió a ser la misma, poco a poco ambos se animan a dar vuelta la página, dejar de escuchar las críticas de los demás y optaron por comenzar a subir contenido juntos. En este sentido, se pudo ver cuál es el tierno mote que le pusieron a la modelo.

Se debe a que en los últimos días Zaira Nara estuvo celebrando su cumpleaños, lo cual generó que le lluevan saludos de todos lados. Muchos de estos no sólo se dieron en la intimidad, sino que incluso hubo posteos en Instagram para felicitarla en este día tan especial.

Entre estos apareció el de Facundo Pieres, quien publicó en su cuenta de Instagram una foto acompañando a la modelo. En ésta, no quiso extenderse en las palabras de aprecio, aunque terminó develando cuál es el peculiar apodo con el cual la llama en la intimidad. “Feliz cumple negrita”, lanzó.

De este modo, el polista saludó a su pareja en las redes sociales, por lo que dejó en claro que superaron la etapa de ocultarse de los flashes. Es que, más allá de su deseo por que no exista la polémica, lo cierto es que el enojo de Paula Chaves es un hecho, por lo que mostrarse junto o no. no ayudará a la reconciliación.

Por lo pronto, Zaira Nara y Facundo Pieres eligieron darse lugar a ellos mismo y entidad a su propia relación. Tanto es así que ya se muestran con total libertad y sin temor a lo que pueden llegar a decir sobre ellos.