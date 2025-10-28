El Cadáver de la Novia: 20 años del clásico de Tim Burton que vuelve a los cines sanjuaninos A dos décadas de su estreno y en vísperas de Halloween, la entrañable historia de Victor y Emily regresa a las salas comerciales de la provincia. Una película que que demuestra que hay amores que nunca mueren.

En 2005, Tim Burton llevó su inconfundible estética gótica al mundo de la animación con El cadáver de la Novia (Corpse Bride), una película que redefinió el género romántico desde una perspectiva lúgubre y poética. Ahora, en el marco de su 20º aniversario y de cara a Halloween (el 31 de octubre), este clásico entrañable e inolvidable regresará a la cartelera sanjuanina, despertando el interés de nuevas generaciones y reafirmando su lugar como una obra maestra del cine animado.

Uno de los mayores logros de esta peli -que Burton grabó al mismo tiempo que Charlie y la Fábrica de Chocolate- es su técnica artesanal. A diferencia de la animación digital, fue realizada en stop motion, que requiere mover manualmente cada personaje cuadro por cuadro, fotografiando cada mínima expresión. Sí, una locura. El resultado es una tremenda película de 76 minutos que tomó 55 semanas de rodaje y miles de imágenes para cobrar vida. ¡Y mucha paciencia! Pero además, fue el primer largometraje de stop motion que utilizó cámaras réflex digitales en lugar de las cámaras de cine tradicionales.

En ese camino, las marionetas de Victor y Emily, los protagonistas, fueron diseñadas con esqueletos internos de acero inoxidable y piel de silicona, alcanzando hasta 60 centímetros de altura. Los mecanismos internos permitían ajustar sus expresiones faciales con una precisión milimétrica, logrando transmitir emociones complejas con cada mirada o gesto.

Otro gran componente del éxito de esta película es su banda sonora, compuesta por el habitual colaborador de Burton, Danny Elfman. La música sin dudas añade una capa emocional profunda que acompaña a la perfección cada escena, con melancolía y encanto.

Dos décadas después, esta joya del cine -que fue nominada al Oscar a Mejor Animación (quedó en manos de Wallace & Gromit: La maldición de las verduras)- regresa a las grandes pantallas, pero no solo como una celebración nostalgiosa, sino como una oportunidad para redescubrir su encanto, su trabajo y, claro, su mensaje atemporal: la belleza puede florecer incluso en la muerte y más allá de cualquier apariencia.

Una historia de amor entre mundos

Ambientada en una sombría Inglaterra Victoriana, El Cadáver de la Novia narra la historia de Víctor Van Dort, un joven tímido y bondadoso que, por error, se compromete con Emily, una novia cadáver que habita el Mundo de los Muertos. Lo que comienza como un accidente se transforma en una travesía emocional que explora el amor verdadero, la libertad y la ruptura de las convenciones sociales.

La película, co-dirigida por Burton y Mike Johnson, se inspira en un cuento folclórico judío-ruso del siglo XIX, conocido como “El dedo”. Esta base narrativa se convierte, bajo la pluma de los guionistas John August, Caroline Thompson y Pamela Pettler, en un musical gótico cargado de humor negro, ternura y una estética visual que ha marcado a toda una generación.

Curiosidades de El cadáver de la novia:

El piano que toca Victor lleva inscrito el nombre “Harryhausen” , un tributo al pionero del stop motion, Ray Harryhausen.

, un tributo al pionero del stop motion, Ray Harryhausen. Se utilizaron más de 300 marionetas en total para la producción. Las figuras principales de Victor y Emily tenían múltiples versiones para diferentes expresiones y tomas.

en total para la producción. Las figuras principales de Victor y Emily tenían múltiples versiones para diferentes expresiones y tomas. El velo transparente de Emily fue uno de los elementos más difíciles de animar. Se lograron los efectos de movimiento y translucidez enganchando y moviendo hilos casi imperceptibles.

No se apreciaron en la versión doblada al español, obviamente, pero Johnny Depp interpretó la voz de Victor Van Dort y Helena Bonham Carter dio vida a Emily. Y, dato al margen, la Voz del esqueleto cantante Bonejangles la hizo Elfman, el compositor de la banda sonora.

interpretó la voz de Victor Van Dort y dio vida a Emily. Y, dato al margen, la Voz del esqueleto cantante Bonejangles la hizo Elfman, el compositor de la banda sonora. La película está dedicada al guionista y animador Joe Ranft , un amigo de Burton que falleció durante la producción.

, un amigo de Burton que falleció durante la producción. Aunque los personajes son marionetas, el equipo de producción diseñó y cosió los trajes como si fueran para actores reales , para lograr un movimiento natural en pantalla.

, para lograr un movimiento natural en pantalla. El Mundo de los Vivos está representado con tonos grises y apagados, y habla de la rigidez social ; mientras que el Mundo de los Muertos es vibrante y colorido , reflejando la libertad emocional que los personajes encuentran allí.

está representado ; mientras que el , reflejando la que los personajes encuentran allí. Con un presupuesto de aproximadamente 40 millones de dólares , El Cadáver de la Novia recaudó más de 171 millones a nivel mundial.