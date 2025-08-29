El cantante sanjuanino Martín Krywo presenta un show que pone el foco en las miserias y glorias del artista Con un concepto diferente que busca presentar la música desde otro punto de vista para darle una vuelta de tuerca a su performance, el cantante sanjuanino Martín Krywo presentará el espectáculo "Bajo la piel".

El cantautor sanjuanino Martín Krywo presenta hoy “La canción bajo la piel”, un espectáculo con el que pretende mostrar la cocina de cada canción, como dijo a DIARIO DE CUYO desde la llegada de las musas al momento de la escritura hasta la obra terminada, con la iniciativa de realizar “una resignificación de la puesta de un show musical con dramaturgia“. La cita será en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (España y Córdoba).

En el centro de una puesta escénica renovada que contará con la presencia de narradores, Kriwo armó una performance cuyo objetivo es que el tema Bajo la piel sea el “hilo conductor” del show ya que “ese tema se enraíza entre las miserias y las glorias del artista”.

“Se trata de la epidermis de la existencia misma, en mi vida y en mi labor creativa”, manifestó el hacedor local que tratará de reflejar y despegar este recital de sus anteriores producciones “con la voz buena y la voz mala del proceso, y a través de relatores que irán recreando esa ficción”, añadió.

Bajo el mismo nombre que llevará su próximo disco, el creador incluirá la composición homónima que estrenará esta noche, versiones y reversiones; además de la participación de los cantantes Martina Flores y Fabricio Montilla como invitados especiales para bucear en ese ambiente de intimidad que necesitará para concretar su sueño y compartir sus influencias, búsquedas y memorias.

“Yo voy a interactuar con el público, con la canción y con esa voces’, recalcó Krywo sobre esta experiencia sonora inmersiva.

La propuesta será esta noche con una apuesta escénica que acompañará cada historia desde lo más profundo de su corazón.

Cuánto cuestan y dónde se compran las entradas

Los tickets tienen un precio de $8.000 y pueden adquirirse a partir de las 20:30 h en las boleterías del Teatro del Bicentenario.