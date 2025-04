El chat que complicaría a Morena Rial en el caso delictivo: “Vamos a ir con los pibes” En DDM dieron a conocer las capturas de una conversación donde la hija de Jorge Rial estaría dando indicaciones para efectuar un robo en Tucumán.

La influencer Morena Rial se encuentra en un proceso de excarcelación tras su participación en una banda delictiva que se dedicaba a entraderas y el martes se conocieron mensajes en donde la joven se refería a los robos realizados.

Desde el celular iPhone rosado que tomó relevancia durante la detención de la influencer, salió a la luz un chat con otro miembro de la banda, donde la influencer le habría preguntado a su cómplice: “¿Y, hay algo seguro? No para andar dando vueltas?”.

“Si hay algo seguro, pido el auto de mi papá, lo hacemos, le tiro una moneda a mi hermana y a la mi*rda, pero no puedo exponer la camioneta de mi papá para dar vueltas”, continúa la captura del chat. Dentro de la circunstancia, podría significar una marcada alusión a salir a robar.

A lo que su receptor respondió: “Vamos a ir con los pibes que yo me llevo el billete, capaz que tenés razón y tenemos que cambiar”. Ante esto, Morena declinó: “Pero no puedo estar esperando afuera con la camioneta de mi papá, ni en pedo, me van a matar”.

A continuación, el material exclusivo reveló una nueva conversación entre ‘moorerial’ con un usuario al que se le ocultó su identidad, en el cual aparentemente se mostraría como la jefa de la banda delictiva.

Morena le escribe a esta persona indicándole que hay “un re laburo” pero que su locación es en Tucumán, para luego darle la fecha y hora exacta en la que tal “laburo” debería efectuarse.

En la siguiente conversación, le comenta a la persona que quiere que “lo haga él” porque “es mucha plata y iPhones”.

Un panelista sumó que recuerda como la mamá biológica de Morena contó que su hija la contacto para que cuide de su hijo, porque ella se encontraba en Tucumán: “Hay que ver si la fecha de cuando la contactó Morena coincide con estos chats”.

“En estos momentos la Justicia está yendo a ver, está yendo a corroborar si esos robos efectivamente se consumaron”, detalló el periodista Martín Candalaft, explicando que de comprobarse, Morena podría quedar nuevamente detenida.

