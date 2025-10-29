El conocido programador Lucas Dalto dirige ficción en “Nos pasó algo” El incipiente proyecto que se puede ver a través de You Tube es "contenido que te invite a tomarte tu tiempo", dicen ,

“Nos Pasó Algo” acaba de lanzar su primer episodio. Se trata de una combinación entre ficción, documental y “estrategia transmedia”, explican sus creadores de esta producción dirigida por el programador y youtuber Lucas Dalto.

“Cada capítulo propone al espectador una experiencia inmersiva donde nada está dicho del todo: invita a dudar, debatir y participar, en un universo donde las certezas se desvanecen y las respuestas parecen esconderse justo detrás de lo visible” aseguran.

Más allá de la propuesta estética y narrativa, “Nos Pasó Algo” también”busca transmitir un mensaje diferente dentro del ecosistema de contenidos digitales” apuntaron.

Para Lucas Dalto “hoy hay una sobreestimulación enorme. Muchos creadores apuntan a que todo sea rápido, intenso y constante, algo que termina agotando al espectador más joven. Nosotros queremos ir por otro camino: un contenido que te invite a tomarte tu tiempo, conectar con los personajes, aprender a esperar, a tener paciencia, todas cosas que se fueron perdiendo”.

El proyecto tiene 12 capítulos y tienen “una fuerte estrategia transmedia para generar empatía con la audiencia”.

Dalto -quien tiene más de 1 millón de suscriptores en su canal (Soy Dalto) donde comparte contenido de programación y desarrollo de software- aseguró que buscan que la audiencia se identifique con los protagonistas.

“Queremos un público que se enamore de los protagonistas, y que entiendan que no son actores perfectos, sino personas reales que están intentando cumplir un sueño. Cualquiera podría ser ellos. Son un grupo de amigos que se juntó para hacer cine y está haciendo todo lo posible por dejar una huella en la industria argentina”, agrega Lucas.

Sinopsis de “Nos pasó algo”

Leandro Riccio, Nachano y Lara Wainer se ven envueltos en una misma historia narrada desde perspectivas opuestas: cada uno vive una versión distinta de los mismos hechos, intentando darle sentido a una cadena de sucesos que desafían la lógica. A medida que las piezas se entrelazan, los personajes se enfrentan a la delgada línea entre la razón, los poderes ocultos y lo inexplicable.

Lo que parece una simple coincidencia pronto se convierte en una red de señales, sueños y experiencias que conectan sus vidas de manera misteriosa. Cada capítulo propone al espectador una experiencia inmersiva donde nada está dicho del todo.

Sobre Estudio 219

Estudio 219 es una productora audiovisual independiente dedicada a crear contenidos originales con una fuerte identidad visual y narrativa. Su enfoque combina cine y storytelling