El cumpleaños de Gustavo Cerati y el conmovedor saludo de sus hijos, a casi 11 años de su muerte Lisa y Benito recordaron a su padre con mensajes e imágenes inéditas en redes sociales, generando reacciones entre fanáticos y artistas que celebran el legado del líder de Soda Stereo.

El aniversario número 66 del nacimiento de Gustavo Cerati fue ocasión de un homenaje lleno de emoción, protagonizado por el mensaje que su hija, Lisa Cerati, compartió en redes sociales. En una fecha que permanece en la memoria de los seguidores de la banda, la joven expresó públicamente el amor, la gratitud y el vacío que dejó la partida del líder de Soda Stereo, generando una ola de reacciones entre seguidores y figuras del ámbito artístico.

En su publicación de Instagram, Lisa inició con una frase que sintetiza el duelo persistente: “Feliz cumpleaños, padre. Desde que no estás, el vacío sigue siendo el mismo, y en fechas como esta a veces se hace un poco más profundo”. A través de palabras repletas de sentimiento, la hija del músico reconoció que el paso del tiempo no mitigó la ausencia, pero sí fortaleció su amor y agradecimiento.

“Mi amor y gratitud hacia vos es cada día más grande. Gracias por todo lo que dejaste, somos varios los que fuimos tocados hasta el punto más profundo del alma con tu talento y sensibilidad”, continuó, subrayando el impacto que la obra de su padre tuvo en su entorno y en quienes lo admiraron. Además, concluyó: “Sos y vas a ser siempre un gran compañero y guía para muchos. Te amo muchísimo y lo sabes donde sea que estés”.

El mensaje estuvo acompañado de un video inédito que muestra a la cantante y DJ de pequeña junto a su papá en escenas cotidianas, con la canción “Gone Too Soon” de Michael Jackson como fondo musical. Las imágenes, que retratan momentos de intimidad familiar, aportaron una dimensión aún más personal al homenaje, permitiendo a los seguidores asomarse a la relación entre padre e hija y a la huella que el músico dejó en su familia.

La publicación de Lisa recibió miles de reacciones. Entre quienes respondieron al mensaje se encontraron tanto fans de su padre como figuras reconocidas del espectáculo, como Celeste Cid, Anita Álvarez de Toledo, Leo García y Fernando Ricciardi, más conocido como Carca, quienes sumaron palabras de cariño y reconocimiento.