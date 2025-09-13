El desesperado pedido de Julieta Poggio tras el grave accidente de Thiago Medina Thiago Medina sufrió un accidente en moto y se encuentra internado en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Ante esta situación, Juli Poggio, su amiga, hizo un pedido a través de sus redes sociales.

Juli Poggio, amiga de Thiago Medina y Daniela Celis, pidió a través de sus redes sociales una cadena de oración por el ex Gran Hermano luego de que sufriera un accidente en moto y haya sido trasladado al hospital.

Juli Poggio y el pedido tras el accidente en moto de Thiago Medina

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, tuvo un accidente en moto tras haber chocado a un auto por detrás en la Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez. Fue trasladado rápidamente al hospital en donde ingresó con importantes heridas. De esta forma, Juli Poggio pidió oración en redes sociales por su vida.

En sus historias de Instagram, la influencer subió una foto con el mediático y comentó: “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”. De esta forma, la actriz se conmovió ante el incidente y pidió que todos oren por él.

Thiago Medina es padre de mellizas junto a Daniela Celis y Poggio es la madrina de las hijas. De esta manera, el vínculo que los une es muy íntimo.

Thiago Medina: el horrible accidente en moto

A través del programa transmitido por América TV, LAM, Ángel de Brito reveló que Thiago Medina había sufrido un accidente: “La noticia que les decía es bastante delicada. Nos enteramos en el corte, tuvo un accidente terrible Thiago Medina. El ex de Pestañela, el hermano de Camilota”.

“Está con pronóstico reservado. Internado en el hospital de Moreno”, informó el conductor al tiempo que se iban conociendo más detalles del incidente. “Fue más o menos a las ocho de la noche. El venía en su moto y tuvo un accidente con un auto”, señaló el panelista Pepe Ochoa.

Las palabras de Daniela Celis fueron: “Por favor, recen mucho, hagamos una cadena de oración entre todos”, según los audios que dieron a conocer en el programa. En ellos, se escuchaba la voz quebrada de Celis.

Nuevo parte médico de Thiago Medina

A menos de 24 horas de su accidente, Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente mientras conducía su moto. El joven permanece hospitalizado en la localidad bonaerense de Moreno, lugar al que fue trasladado inmediatamente después del incidente. En el lugar se hicieron presentes su expareja, Daniela Celis, su hermana, Camilota y demás seres queridos. En ese marco, se conoció un nuevo parte médico que detalla cómo sigue su salud.

La información fue proporcionada por El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, comenzaba diciendo el informe médico del joven.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento al que accedió Teleshow.