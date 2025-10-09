El director Ridley Scott se mostró entusiasmado con hacer regresar a “Gladiador” a la pantalla grande Tras el éxito de la secuela por la crítica y la taquilla, el realizador le gusta la idea de trabajar en la continuidad de la saga. Sin embargo, cuestionó el estándar de la industria, por la calidad del cine de Hollywood, que calificó a las películas del momento como que “la mayoría son basura”.

Después del suceso taquillero de “Gladiador” con Russel Crowe y su secuela, estrenada unos 24 años después, el director de Hollywood, Ridley Scott viene construyendo las expectativas para comenzar una tercera película del famoso luchador romano y un retorno a las historias de aquella línea del cine épico.

Por las valoraciones positivas de la crítica y también de los buenos resultados en venta de entradas, el realizador cuyo apellido lleva una marca indiscutida en el género de acción, ve con buenos ojos en darle continuidad a la saga.

Es por ello que confirmó que se encuentra trabajando en el nuevo proyecto y la elaboración del guión. Durante una reciente entrevista para Deadline, el director adelantó los primeros detalles de cómo será la nueva secuela de la franquicia.

“[Lucio Vero] está por aquí y técnicamente es el Emperador de Roma, así que tengo una idea de cómo creo que debería ser”, reveló, sin ahondar demasiado sobre el proyecto.

No hace mucho, Scott comparó ‘Gladiator 3’ con la trilogía de El Padrino de Francis Ford Coppola, señalando que su protagonista “es como cuando Michael Corleone recibe un puesto que no desea tener, y se pregunta: ‘Padre, ¿qué debo hacer?’. Por eso ‘Gladiator 3’ será la historia de un hombre que no quiere estar en la posición en que se encuentra”.

No obstante, ante las repreguntas, no brindó más detalles sobre la propuesta y se sabe que guarda celosamente bajo llaves el argumento que tendrá la nueva entrega.

Pero en otros aspectos, se manifestó con dureza crítica sobre el panorama actual del cine, en especial, la industria de Hollywood, a la cual pertenece y la calificó como “hundida en la mediocridad”, al ver que “la mayoría [de las películas] son basura”.

Su frustración caló tan profundo, a tal punto, que confesó haberse visto obligado a revisar sus películas antiguas.

“La cantidad de películas que se hacen hoy en día, literalmente a nivel mundial: millones. No miles, millones… y la mayoría son basura. Bueno, la verdad es que ahora mismo me encuentro con la mediocridad; nos estamos ahogando en ella. Y lo que hago es horrible, pero he empezado a ver mis propias películas, ¡La verdad es que son bastante buenas! además, no envejecen”, dijo sin tener ninguna modestia.

Y finalizó disparando otro misil: “La otra noche vi ‘La caída del Halcón Negro’ y pensé: ‘¿Cómo demonios lo hice?’. Pero creo que de vez en cuando sale algo bueno y es un alivio saber que hay alguien haciendo una buena película”, explicó, añadiendo que las películas actuales a menudo se “salvan” gracias a los efectos digitales porque no tienen “una gran idea escrita primero”.

Desencantado de lo que se ve en pantalla

El legendario director de otros tanques cinematográficos como “Alien” y “Blade Runner” afirma que las películas de hoy son “desesperadamente mediocres” que ha optado por volver a ver algunas de sus propias obras.

Sobre todo, para él, mirar los estrenos más recientes, le implica una tarea muy pesada a sus 87 años. “Un 80% o 60 % es ‘meh’, el 40 % restante es el resto, y de ese 40, un 25 % no está mal, un 10 es bastante bueno y el 5 superior es excelente”.

Scott reconoció que su cálculo tal vez no sea exacto. “No estoy seguro de la proporción de lo que acabo de decir”, añadió. “Pero en los años cuarenta, cuando quizás se hacían unas 300 películas, el 70 por ciento de ellas eran similares, por ejemplo. Creo que muchas películas actuales se salvan, y se vuelven más costosas, por los efectos digitales. Porque lo que no tienen es un gran [guión] en papel primero. Hay que tenerlo en papel”.