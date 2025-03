El drama de Jesica Cirio tras la detención de Elías Piccirillo Su abogado, Claudio Caffarello, contó que la modelo “está conmocionada”.

Elías Piccirillo fue detenido por la Policía al quedar involucrado en una causa por posible robo y estafa. Su denunciante, Francisco Hauque, declaró en los medios que conoce a Jesica Cirio y considera que ella está al tanto del accionar delictivo de su marido.

Pero la modelo optó por no responder y se encuentra recluida junto a sus seres queridos. El que habló fue su abogado, Claudio Caffarello, que dijo a TN Central que “no hay ningún tipo de prueba ni de evidencia que direcciones la investigación hacia Jesica Cirio. Ni por parte del Ministerio Público Fiscal ni el juzgado. No han encaminado la investigación para el lado de Jesica Cirio”.

“Jesica en este momento no tiene ninguna imputación ni investigación en su contra por parte de la fiscalía o del juzgado. ¿Sabés qué es lo que me llama más la atención? Que todo ese tipo de declaraciones las dejan consignadas en los medios, pero no en el expediente. Y hasta donde yo sé y aprendí en la facultad, las defensas son en los expedientes. Sería bárbaro que todo lo que dice Hauque, su abogado lo vuelque en el expediente, porque la verdad que yo no lo vi”, remarcó el abogado de Cirio.

Caffarello confirmó que el trámite de divorcio con Piccirillo ya está iniciado: “Ella judicialmente no está ni investigada ni imputada por ningún tipo de participación en la conducta que, sí, sabemos todos, se le imputa a un marido, por qué lo digo así, porque ya los trámites de divorcio están iniciados”.

El abogado destacó que la modelo y conductora no la está pasando bien: “Ella está conmovida, no es una situación fácil. Pero, bueno, ya está, es lo que vive y está afrontándola. Está conmocionada. Es muy fuerte lo que está viviendo, es una situación muy fuerte, en la que ella es absolutamente ajena, la salpica desde lo público, por supuesto, desde lo mediático”.

Por último, desmintió que Cirio sea propietaria de 42 departamentos, como trascendió en los últimos días: “Las declaraciones juradas de la señora Cirio están agregadas en la otra causa, la que ustedes recién aludieron, y que obviamente, por razones obvias, no voy a exhibir, ni voy a enumerar. No es eso que están diciendo ahí. Ahí no hay 42 departamentos”.