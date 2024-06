El durísimo momento de salud que atravesó Barbie Vélez: “Arruinados” Barbie Vélez relató el mal momento de salud que vivió en las horas previas a su cumpleaños.

Barbie Vélez reveló en las últimas horas el mal momento de salud que atravesó luego de haber pedido comida en mal estado. “Nos intoxicamos con Lucas (su marido). Gracias a Dios, Salvador no comió lo mismo que habíamos comido nosotros”, contó.

“Aparezco con esta cara de demacrada”, comenzó diciendo en un video que subió a sus historia de Instagram. “No saben lo mal que estábamos”, aseguró la hija de Nazarena Vélez.

“Y ayer estuvimos todo el día en cama, arruinados. Y gracias a los abuelos que vinieron y nos ayudaron un montón. No podíamos más. Hoy medio que activamos, mañana es mi cumpleaños”, continuó.

Acto seguido, contó sus planes para su cumpleaños: “Mi plan había sido reservar un hotel con spa para la familia, pero hoy me levanté y ya teníamos todo cerrado. Tenía ganas y a la vez me sentía mal. Ayer iba a suspender todo por cómo me sentía. Hoy Lucas se levantó mucho mejor y yo también, aunque me duele la cabeza”.

“Cuando llegué agradecí completamente porque fue un cambio de aire, otro lugar, otra onda, porque estaba a un segundo de suspender todo y quedarme en mi casa en la cama todo el día. Nos metimos con Salvi a la pileta y un planazo para todos aunque estaba cansada”, concluyó Barbie.