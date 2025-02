El duro intercambio entre Icardi y Wanda Nara: “Hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy” La disputa entre la empresaria y el futbolista sumó un nuevo capítulo con la filtración de mensajes que exponen una relación cada vez más tensa. Las fuertes palabras que se dijeron.

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio con la filtración de mensajes privados que exponen la tensa relación entre ambos. La disputa por la tenencia de sus hijas y el régimen de visitas escaló a un nivel en el que la Justicia argentina y turca ya están involucradas. En medio del escándalo, en LAM (América) se dieron a conocer nuevos chats que confirman la relación difícil que atraviesa la expareja, en donde se dicen palabras cada vez más hirientes.

Este último episodio se desencadenó en las últimas horas cuando el martes en el programa de América difundieron un audio impactante en el que una de las hijas del matrimonio enfrenta a su padre, cuestionándolo por su accionar. En la grabación, la menor expresa su malestar por la intervención de la policía en un intento del futbolista de hacer cumplir el régimen de visitas.

Tras la difusión de los audios, el delantero no tardó en reaccionar. En privado, este miércoles le envió una serie de mensajes a Nara, que luego fueron nuevamente expuestos en LAM, en los que expresó su enojo y lanzó duras acusaciones contra su exesposa. Cabe recordar que esto ocurrió durante el día del cumpleaños del jugador del Galatasaray, quien destinó tiempo de su jornada en escribirle a la madre de sus hijas.

“¿Pensaste que porque publiques mis chats me afecta en algo? Ya te diste cuenta que no me mueve un pelo nada. Ya te quemaste solita con cada cosa que hiciste y todavía no te diste cuenta la que se te viene, pero seguí así que me seguís haciendo favores”, escribió el futbolista, minimizando el impacto de la filtración.

En otro pasaje de la conversación, reconoció que su relación con la China Suárez fue un punto de quiebre en su matrimonio con la empresaria. “Hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy”, admitió, asegurando que en aquel momento no lo hizo porque decidió priorizar a sus hijas.

El delantero también acusó a su expareja de haber sido infiel en reiteradas ocasiones aunque admitió que eso ocurrió luego de su affaire con la actriz: “Seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo. Obviamente, tenía que hacer un personaje para que te sigas mandando una tras otra, y sabés que tengo pruebas de todo”.

Lejos de detenerse allí, en sus mensajes Icardi se mostró desafiante y afirmó sentirse en paz con su nueva relación. “Sobre mi vida no te preocupes, sé muy bien qué hago, sé muy bien con quién quiero estar y cómo continuar mi vida. También me siento feliz, en paz, y puedo vivir la vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito. Me imagino que quedaste odiada y resentida, todo porque fue la mujer que elegí hace tres años, y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida“, aseguró con palabras cada vez más hirientes hacia su expareja, quien quiso separarse apenas descubrió la infidelidad.

Además, en su extenso descargo, el futbolista acusó a Wanda de manipular a sus hijas en su contra. “Les corresponde estar desde la semana pasada conmigo… ya pagarás sus consecuencias por incumplimiento, prohibiciones y todo lo que hacés. Obviamente les quemás el cerebro a dos nenas para que digan y hagan lo que te conviene“, escribió en uno de los fragmentos revelados en el programa conducido por de Brito.

“Ya volverán cuando la justicia italiana y turca actúen… sin buscar un juzgado donde me convenga, o cambiar de abogados a ver si alguno te consigue algo”, aseveró.

La dura respuesta de Wanda Nara

“Mmmm jajaja, está buena esta estrategia para que ella no quede tan mal. Igual, bue, ya fue, se te nota re feliz y me alegro por vos. Lástima que cuando me engañaste y yo me fui de casa, no te fuiste con tu amor entonces… Digo, te convenía así no llegábamos al punto de que te tenga que sacar de mi casa con el 911“, escribió Wanda de manera irónica, sugiriendo que Icardi no tomó una decisión sobre su relación con la China Suárez hasta que la situación se hizo insostenible y ella lo alejó de su lado.

En su extenso mensaje, la empresaria lo acusó de insistirle durante años mientras le ocultaba la verdad sobre su relación con la actriz. “Qué pena que perdiste tres años insistiéndome a mí y mintiéndome. Pero bueno, sé feliz ahora, que te ayude“, le dijo en un tono irónico.

Además, la empresaria dejó en claro que, para ella, el futbolista no estuvo realmente convencido de su relación con la China hasta que no tuvo otra opción. “Vos elegiste quedarte cuando descubrí tu infidelidad. Entiendo que ahora escribirás con ella al lado. Vos y yo sabemos la verdad: vos pudiéndola haber elegido, no la elegiste. Y no fue por las nenas, porque siempre me aclaraste que no te importaban las nenas, que solo te importaba yo“, lanzó en uno de los pasajes más fuertes de su respuesta.

“Te recuerdo que un mes antes que estés con ella, querías un hijo, volver a casarte, y te fuiste porque la policía te sacó. Eso fue hace tres meses, no hace tres años”, añadió.

“A ella siempre la tuviste regalada, como la tuvo Elian y todos. Y siempre me elegiste a mí. Ojalá que Elian se cope y te mande todo lo que tiene de tu ‘amor’, para que veas que todos la tuvieron regalada y que hicieron como vos, no le dieron bola. Y los que le dieron bola años después se quisieron matar, dicho por ellos”, disparó la conductora también sin filtro.

Finalmente, sugirió: “Ojalá te haga ganar mucho dinero y te haga tan feliz como te hice yo. Solo que te pensás que me duele algo que estés con ella ahora, y ni cerca. Si me avisaste todo, que si no volvía, ibas con esta mujer. Yo soy feliz, si eso querés: criar hijos y esa vida, bien por vos. Yo quiero la vida que tengo. Priorizá a tus hijos, así no te arrepentís algún día de haberte olvidado de los chicos por una mujer que, por más que te cases y tengas hijos, vas a dejar más adelante”.

“Quiero hablar con mis hijas. Tu historia y cuentos me chupan un huevo. Gracias, avisame cuando están mis hijas para hablar. De mi relación no te preocupes, te veo muyyyyyy obsesionada con mi relación y mi pareja“, deslizó Mauro Icardi, la mañana de su cumpleaños, tras hacerle una llamada que Wanda no respondió.

“Y de chats y de todo no te preocupes, que también tengo tus grabaciones y los mensajes que le mandabas. No te preocupes que ya me mostró todo. Que no se filtrennnn esos porque quedas enterrada directamente pero todo a su debido tiempo”, finalizó el delantero, con frases cada vez más duras.