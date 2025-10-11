El elenco de la serie Ahsoka completa la etapa de grabaciones y aumenta la ansiedad de los fans La segunda temporada, está más cerca de lo que aparente. El reparto de la producción celebró la culminación de un arduo rodaje. ¿Qué se sabe de la nueva producción de la saga de la Guerra de las Galaxias?

Después de una intensa actividad en el set y en escenarios naturales, a lo largo de meses de trabajo actoral, cerró la etapa de rodaje la serie Ahsoka, que da la continuidad a la historia de la usuaria de la Fuerza (exJedi) y quien fue aprendiz de Anakin Skywalker en la saga de la Guerra de las Galaxias.

El material grabado de todos los episodios de la segunda temporada irán a posproducción y se prevé que esté lista para estrenar el año que viene por la plataforma Disney +.

El personaje creado por Dave Filoni para la serie de animación de La Guerra de Clones pasó a la acción real en esta serie de 2023 y fue todo un éxito para los fans de la saga galáctica.

En los estudios de LucasFilm, que dependen de Disney, el elenco concluyó con las grabaciones que duraron varias semanas. En esta oportunidad, tuvieron que grabar en locaciones ubicadas en Reino Unido, tras la experiencia pasada que fue en Manhattan Beach Studios, de Los Ángeles, haciendo uso de una tecnología de inmersión espacial con monitores LED.

Hay que recordar que la aventura de la primera temporada, había quedado con un final abierto, donde la protagonista había quedado varada en el lejano planeta Peridea, ubicado en un área desconocida por fuera del Borde Exterior de la Galaxia. Allí, Ahsoka y su expadawan Sabin Wren, en busca de su antiguo amigo Ezra, descubrieron que el gran almirante Thrawn (Lars Mikkelsen) orquestaba su gran regreso para reclamar el trono del Imperio caído. El villano Thrawn se salió con la suya y tanto Ahsoka y Sabine, quedaron atrapadas en el misterioso planeta.

Todo apunta a que la próxima temporada transitará por varios enigmas a develarse. Sobre todo por la última escena del capítulo de cierre, que muestra imágenes que referencian a Mortis, los tres seres celestiales de la Fuerza, elemento que fue visto anteriormente en la animación de La Guerra de Clones.

MIRA TAMBIÉN Murió una legendaria actriz de Hollywood

Tras ser mostrados como las representaciones del lado oscuro, luminoso y el equilibrio de la Fuerza, conocidos como Hijo, Hija y Padre, respectivamente, volverán a tener relevancia significativa en el destino de la protagonista.

Además, la temporada 1, terminó también con Baylan Skoll (interpretado por el actor fallecido Ray Stevenson, quien será reemplazado por Rory McCann) de pie sobre una inmensa estatua de Padre. Es una señal más por dónde irán los hilos narrativos de los episodios nuevos que están por venir.

Sin revelar demasiado, las actrices Natasha Liu Bordizzo y Rosario Dawson avivan las expectativas a los fans, que se ilusionan por tener una nueva historia a la altura de la franquicia. Por lo tanto, habrá que estar atentos al desarrollo de la posproducción y la campaña promocional de la serie de Star Wars, que volverá a Disney+ en 2026.

Para celebrar el fin del rodaje, Natasha ha compartido con Rosario, una sombra de sus figuras sobre una pared, caracterizando a sus respectivos personajes, dejando abierta toda una gran ronda de especulaciones teóricas, que solo los más enciclopédicos nerds podrán interpretar.

Además, la franquicia ya tiene en vista otras producciones en desarrollo como El Mandaloriano y Grogu (2026), Star Wars: Starfighter (2027) y Star Wars: Maul Señor de las Sombras .

¿Quién es Ahsoka?

Ahsoka Tano es una de los personajes más complejos y queridos del universo de La Guerra de las Galaxias, especialmente por su evolución fuera de la línea de las producciones cinematográficas principales de la saga (que son los Episodios del I al IX).

Ella es de la especie Togruta, nacida en el planeta Shili en el año 36 ABY (Antes de la Batalla de Yavin). Su piel es naranja con marcas blancas y rayas azules, y posee montrales y lekku característicos de su especie.

Fue entrenada como aprendiz (padawan) por Anakin Skywalker durante la Guerra de Clones. Sin embargo, tras una acusación infundada con pruebas falsas por un crimen que no cometió, decepcionada rompió sus lazos con la Orden Jedi y marcó un giro ético y narrativo profundo. Durante el Imperio, reaparece como espía rebelde bajo el nombre clave “Fulcrum” en la serie “Rebeldes”, vinculándose con Bail Organa y Sabine Wren. Tiempo después de la caída del Imperio y el restablecimiento de la Nueva República, el personaje sale del formato animado y llega a la acción real en “El Mandaloriano” y en su propia serie Ahsoka, interpretada por Rosario Dawson. Aquí, ya es una sabia, independiente y empoderada, con sables de luz blancos que simbolizan su neutralidad respecto a la Orden Jedi.

Ahsoka representa una ética rebelde, una búsqueda de justicia más allá de las instituciones, y una conexión profunda con la memoria y el aprendizaje.

Para esta nueva temporada a estrenar, el elenco oficial está integrado por Rosario Dawson como Ahsoka Tano, Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Eman Esfandi como Ezra Bridger, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, Ivanna Sakhno como Shin Hati, David Tennant como la voz de Huyang, se confirmó el regreso de Hayden Christensen como Anakin Skywalker, Lars Mikkelsen como Gran Almirante Thrawn y Rory McCann que todavía no se informó cuál será su papel.