El escabroso motivo detrás de la separación de Marianela Mirra de José Alperovich La exGH dio sus motivos de la separación.

A pocas semanas de haber blanqueado algo que era un secreto a voces: que era pareja de José Alperovich desde hace casi dos décadas, por estas horas Marianela Mirra volvió al sorprender anunciando su separación del exgobernador tucumano, actualmente preso por abuso sexual de una sobrina suya.

Lo cierto es que este miércoles abordaron el tema en A la Barbarossa, y fue Pía Shaw quien reveló sobre los motivos de la repentina decisión de la ex Gran Hermano: “La primera es que él le dijo que no viviría con ella si lo liberan y ella se enojó mucho”. Al tiempo que otra de las razones, según la periodista de Telefe, sería que “es una estrategia para que los medios no lo busquen si es que lo liberan”, en caso de que le otorguen la prisión domiciliaria.

Según explicaron en el ciclo de Georgina Barbarossa, Mirra planeaba mudarse a Buenos Aires para vivir con el exgobernador en caso de lograr ese beneficio por su avanzada edad. Pero ocurre que en el mientras tanto pasó algo que hizo que Marianela pusiese punto final a la relación, según ella mismo se lo confirmó a una periodista de La Gaceta de Tucumán.

Así, desde el magazine de Telefe contactaron a Silvia de las Cruces, la reportera que habló con Mirra, quien sumó detalles reveladores. “Marianela fue el domingo a visitarlo al Penal de Ezeiza y lo que a ella le causó sorpresa y molestia es que pasaron de hablar de matrimonio a desconfianza”, contó.

Fue allí que la periodista agregó: “Acá está el motivo de su enojo”, y reveló cuál fue la cruel verdad que le rompió el corazón a Marianela. “En el caso de que le dieran la prisión domiciliaria, él volvería a la casa familiar con sus hijos y su esposa. Lo que dice Marianela es que ´se sintió descartable´”, concluyó.

Este martes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa dio detalles de la separación de la ex Gran Hermano, Marianela Mirra, y el exgobernador de Tucumán, José Alperovich.

La exparticipante del reality habló por mensajes con el productor y reveló: “Me separé. Pasábamos del casamiento a que el tipo no le guste algo de mí y planteara que no confía. Me dejó por teléfono”.

Luego, Ochoa leyó: “Sumado al poder que tienen los hijos sobre él, que cada vez que lo han ido a ver le han dicho ‘mirá lo que hacemos por vos para que te hagas el vivo’, y un sinfín de cosas como familia que yo no comprendo. Jamás se iba a dar, lo presionan mucho. Yo creía que las decisiones de todo las tomaba él, estaba confundida”.

“Yo ya no tengo más cuerpo ni cabeza para afrontar tanto. Mirá que la vida al lado de él yo sabía que no iba a ser color de rosas, porque yo tenía que cuidar a un enfermo. Me cansé del maltrato, de las amenazas constantes de la hija más chica. Yo pasé un infierno, la verdad”.

“Siempre poniéndole fuerzas y ganas, creo mucho en la gente, pero no, ya esto no daba para más. Es muy fuerte, fueron muchos años. Yo iba a firmar convenios y cosas que no me importaban con respecto a su plata”, siguió leyendo el productor y aclaró sobre esto último: “hoy se hablaba de que ella estaba disponible para firmar todo tipo de convenios que los hijos pretendían”.

“Yo con eso estaba okey, pero yo sí me quiero. Lamentablemente, cortamos por teléfono. Cuando volvía para Tucumán hablamos tantas cosas, tanto, que se me revolvía el teléfono. Me dolió mucho el pecho, sabía que era una tomada de pelos gigante lo que me estaban diciendo”, continuó contando los mensajes de Mirra.

Más adelante, Pepe leyó: “Yo jamás lo dejé. Siempre estuve en la mierda con él, porque para los lujos y riqueza había otra gente. Fin del tema: me hizo un favor, la vida sigue, muy triste sería no hacer cosas por mí”.