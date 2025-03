El escrache a un famoso futbolista: “Quiso hacerme pagar el telo”

Antes de saltar al ring mediático como novia de Leonardo Fariña primero y participante de Gran Hermano después, Macarena Pérez era una habitué del circuito nocturno porteño. Y, así, fue recolectando un buen número de anécdotas que reveló en parte hoy en Intrusos.

Y, sin duda, la más explosiva tiene que ver con los hábitos monetarios de Gonzalo Higuaín, a quien Pérez conoció en un boliche de Palermo. La seducción entre ambos se truncó, según el relato de la morocha, por un gesto poco caballeroso del delantero del Nápoli: al momento de intentar pasar a la acción, pretendió que ella pagara el hotel alojamiento. “Es una rata”, sentenció Macarena.

Pérez, además, prefirió no contestar al ser consultada sobre si alguna vez tuvo un affaire con Lionel Messi. Sí admitió haber sido pareja de dos futbolistas: el ex Boca Fabián Monzón y el delantero de Estudiantes Lucas Viatri.

“Varios jugadores dicen que estuvieron conmigo y no es cierto. Rodrigo Mora es uno de los que miente” advirtió. Sin embargo, y a pesar de su vocación “botinera”, no todos los futbolistas son del agrado de la ex promotora. “Me da asco Danie l Osvaldo . No me gustan esa clase de hombres. Tiene una pinta de fiestero terrible y parece sucio”, confesó.

“No me voy a casar nunca con un jugador porque sé como son”, agregó Macarena. “Sabés que les gustan las fiestas, que cuando viajan no sabés lo que hacen y que les gusta salir con sus amigos”.