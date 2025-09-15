El fenómeno de “Adolescencia” de Netflix también arrasó en los Emmy Con 13 nominaciones en su haber se esperaba que algunos de los premios fuera para el aclamado drama, pero superó las expectativas al llevarse el galardón en importantes categorías.

“Adolescencia”, el drama de Netflix que sigue a un joven acusado de asesinar a una compañera de clases, triunfó en la 77ª edición de los Premios Emmy, la gala de los llamados Óscar de la televisión.

La producción arrasó la premiación con seis estatuillas. Su protagonista Stephen Graham no sólo se llevó el premio a mejor actor de miniserie sino que también conquistó la estatuilla a dirección y compartió la de guión.

“Para mí estar aquí hoy en frente de mis colegas, y ser reconocido por ustedes, es lo más aleccionador que podía imaginar en mi vida, y prueba que todo lo que sueñas es posible”, expresó Graham.

La actriz Erin Doherty también recibió una estatuilla por su interpretación de la psicóloga de la historia. En en su primera nominación en los Emmy, se mostró sorprendida y emocionada en el escenario.

«Nunca quiero abandonar a Briony», dijo sobre el papel. «Estoy muy agradecida de haber podido caminar en sus zapatos durante unos meses” aseguró la artista que dedicó el premio a su hermana y su novia.

Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy

El británico Owen Cooper se convirtió en el actor más joven en recoger un premio Emmy, alzándose con el galardón a mejor intérprete de reparto por el drama psicológico llegó con 13 nominaciones a los Premios Emmy, y le permitió llevarse una estatuilla al debutante que se puso en la piel de Jamie Miller.

El actor batió el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy por ‘The Certain Summer’ en 1973.

Adolescencia fue furor en todo el mundo y alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses.