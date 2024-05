El feroz descargo de Yanina Latorre tras renunciar a los Martín Fierro La panelista se mostró indignada por las críticas que recibió.

Hace horas se conoció que renunció a los Martín Fierro de Radio en los que estaba ternada como mejor panelista. La famosa utilizó sus redes sociales para compartir un video y contar que no lo aceptará porque no corresponde.

Sin embargo, lo que nunca esperó es recibir duras críticas por un buen acto. Fue entonces que decidió mandarle un audio a Ángel de Brito indignada para realizar un fuerte descargo tras los feroces comentarios que aparecieron por su gesto.

“Si lo llegas a tratar al tema pasa este audio. Explícale a todos los pelotudos que me están criticando que son todos una manga de inútiles que yo no estoy ofendida porque me ternen por panelista cuando conduzco un programa porque yo soy la reina de las panelistas de la tele”, comenzó.

Y continuó picante la angelita: “El tema es lo mismo que nominan a Diego por relator de fútbol cuando él es comentarista, son cosas diferentes. Si Diego llega a ganar una terna por relator es obvio que agradece si el relato es Clos o Vignolo, él comenta”.

EL FUERTE DESCARGO DE YANINA LATORRE

“No estoy ofendida, a mi me encanta panelear. Pero lamentablemente en radio hace años que no lo hago. Y hace un año y medio que tengo un programa propio de radio. Si quieren, que me ternen como conductora de programa. Aparte me ternaron por El Observador”, agregó.

Y finalizó: “Aparte me critica cada mediocre que no puede estar ternado ni para tira cables ¿me entendes? A cada rato me llegan mensajes, mensajes. Me está escribiendo el país. Estoy atacada. No estoy ofendida, pero no puedo aceptar una nominación por un premio de un trabajo que no hago. No puedo creer que Ventura y Polino digan que estoy bien ternada. Aclarales que aprendan a escuchar radio y a ver televisión”.