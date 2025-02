El hermano de Antonio Gasalla habló de la salud del actor Carlos se refirió a los pormenores de la enfermedad del capocómico. “No tiene conocimiento ninguno”, afirmó

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche de los Premios Carlos en Villa Carlos Paz fue una celebración repleta de emoción y reconocimiento. Como cada año, la industria teatral se reunió para premiar lo mejor de la temporada. Sin embargo, en medio de la alegría, hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse. Fue cuando se anunció un homenaje a Antonio Gasalla, una de las figuras más icónicas. Pero su butaca estaba vacía. El hombre que hizo reír a generaciones enteras, que convirtió la ironía y el absurdo en una forma de arte, no pudo estar presente.

En su lugar, subió al escenario su hermano, Carlos Gasalla. Con la voz cargada de emoción, sostuvo la estatuilla y tras bajar del escenario expresó lo que todos sentían en ese momento en una charla con Intrusos. “Es muy emocionante y creo que merecido. Estamos muy contentos, a pesar del estado en el que él está. Esto es un aliciente para nosotros y un reconocimiento por todo lo que le dio al teatro”.

Sus palabras, breves pero profundas, dejó ver la dura realidad que atraviesa el artista. Antonio Gasalla sufre demencia senil, una enfermedad neurodegenerativa que avanza sin tregua. “Es una cosa que va a seguir avanzando y él está en los principios. Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”, confesó con tristeza.

A lo largo de su carrera, Antonio Gasalla construyó un universo de personajes inolvidables. Desde la ácida Mamá Cora, que inmortalizó frases que aún hoy se repiten en la cultura popular, hasta su exquisita galería de mujeres en televisión, donde con su humor descarnado y su capacidad de observación creó personajes como La Abuela, Soledad Solari y la Empleada Pública. Su talento era único: sabía poner en evidencia lo absurdo de la sociedad sin perder la capacidad de hacer reír.

Pero ese mismo hombre, el que podía encender una carcajada con un gesto o una pausa dramática, hoy se enfrenta a un enemigo silencioso. Su enfermedad lo alejó no solo de los escenarios, sino también de sus recuerdos.

Hace apenas un mes, Marcelo Polino, su amigo más cercano, habló sobre su estado de salud en el programa de Laura Ubfal. Lo que reveló fue impactante. “Antonio está bastante complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. La verdad es que es un panorama muy triste”, dijo con angustia.

Polino, que compartió con él más de 15 años de amistad inquebrantable, aún no puede asimilar la transformación de su amigo. “Nos reíamos por horas de la gente de la televisión. Hablábamos todos los días. Verlo así, que te mira y no te reconoce, es muy complicado y muy triste para mí”, reveló.

Gasalla, que alguna vez supo desmenuzar la realidad con su inteligencia mordaz, ahora enfrenta un deterioro que borra lentamente todos sus recuerdos. Su memoria, su lucidez, incluso su capacidad de hablar, se han ido desvaneciendo.